Los Reyes, Don Felipe y Doña Letizia, disfrutan de una tarde por el centro de Madrid

Aprovechando el buen tiempo en Madrid, los Reyes, Don Felipe y Doña Letizia, decidieron disfrutar este sábado de un plan romántico en pleno centro madrileño en el barrio de Tirso de Molina y, aunque pasaron desapercibidos ante los ojos de los ciudadanos que paseaban por allí, algunos sí que captaron su imagen. Con looks desenfadados y con su respectivo personal de seguridad, los monarcas exprimieron al máximo esta cita por las calles de Madrid que, en principio, solo se trataba de ir al cine... pero lo cierto es que, sin contar con ello, también cenaron allí. Europa Press estuvo presente -y en exclusiva- en todo momento durante este paseo y la primera opción de los Reyes fue acudir al cine, pero por motivos que desconocemos -no sabemos si porque hubo algún problema con las entradas o porque llegaron con demasiado tiempo- estuvieron también en una conocida marisquería del centro. Aunque no sabemos qué hicieron en el interior, si cenar o simplemente tomar algo de forma relajada antes de disfrutar de una sesión el cine, sí podemos asegurar que entraron a la Marisquería Perlora a las 20h de la tarde y, minutos más tarde, salieron dirección al cine Doré. Fruto de este seguimiento a los monarcas, conseguimos en exclusiva esta imagen de los dos andando tranquilamente mientras mantenían una conversación relajada pasando desapercibidos por todos los ciudadanos que se cruzaban con ellos. Alejados de las cámaras, los monarcas decidieron abandonar sus responsabilidades y disfrutar como un matrimonio cualquiera por las calles de Madrid. Sin duda, lo que más llamó la atención son los estilismos que lucieron. Queriendo pasar desapercibidos, el monarca lució jersey con vaqueros y deportivas y ella, mismo estilo... ya que apostó por un jersey marinero de rayas y unos jeans. Unos looks cómodos para pasear tranquilamente y disfrutar de estas temperaturas primaverales en la capital.