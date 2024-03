La película de terror que ha encendido las redes por su uso de Inteligencia Artificial: “Que no sea el inicio de aceptar esta mierda”

Imagen de 'Late Night with the Devil'

El uso de la Inteligencia Artificial parece que ha llegado para quedarse, aunque no a todo el mundo le hace la misma gracia. La última disciplina en la que estamos viendo incorporada esta herramienta es el audiovisual, y en nuestro país podemos encontrar ejemplos muy recientes como era el caso de La Mesías, en donde los Javis empleaban este recurso en una secuencia muy concreta. Aunque su decisión se justificaba en gran medida dada la situación que requería la escena y como algo experimental, lo cierto es que cada vez más gente está haciendo uso de la inteligencia artificial en el día a día, generando un debate dentro de la sociedad y de si es lícito emplearla para trabajos, especialmente si estos son de carácter creativo y artístico.

El último ejemplo de uso de esta herramienta, sin embargo, ha levantado más polémica que aceptación, y desde luego ha encendido a buena parte de las redes sociales que se han sentido poco menos que ultrajadas al descubrir el “engaño”. La película en concreto es Late Night with the Devil, y el “engaño”, aparentemente, son unos insertos de un cartel generados con inteligencia artificial, tal y como aseguran varios espectadores que han podido ver la película. La película, que trata sobre un programa de televisión de los años 70 al estilo ‘Cuarto Milenio’, podría contener una serie de transiciones y anuncios diseñados con la mencionada herramienta, que son los que han arruinado la experiencia de muchos espectadores y encendido el debate en redes.

Te puede interesar: Paul Rudd: “Fastidia cuando los directores que me gustan tanto critican las películas de Marvel”

“Escuchad. Hay IA por todas partes en los cortes y los mensajes de red de “ahora volvemos”. Por eso no puedo disfrutar de las increíbles interpretaciones y del inteligente final. De hecho, me siento insultado cuando ese esquelético mensaje aparece repetidamente, como si a los cineastas no les importara una mierda y quisieran hacerte saber que aceptarás la IA descaradamente en tu película de época de los 70. No dejes que esto sea el principio de aceptar esta mierda en tu entretenimiento”, enunciaba un usuario muy cabreado en su review de Letterboxd, la red social de cinéfilos por excelencia en la que el comentario se ha situado entre los más leídos.

Las quejas de este espectador no eran las únicas, sino que desataban toda una oleada de comentarios negativos en otras redes sociales como Reddit o especialmente Twitter -ahora conocido como X-: “Así que, ha comenzado... El arte como lo conocemos dejará de existir si la IA se convierte en la corriente principal”, se lamentaba un usuario. “Bueno, definitivamente va a parecer un demonio cuando esa IA genere 6 dedos en una mano”, ironizaba otro. “Esta película utiliza inteligencia artificial. El cine es arte. El arte es humano. No se puede fingir la humanidad, no se puede fingir el arte. Haré todo lo posible por no ver nunca ni dar dinero a ningún contenido fabricado falsamente que utilice IA para crear ‘arte’, y me repugna que ya hayamos llegado a este punto”, reflexionaba un tercero.

Late Night with the Devil (2023) - IFC Films

Favorita de Stephen King y Rotten Tomatoes

Late Night with the Devil cuenta la historia de Jack Delroy (David Dastmalchian), un presentador de la televisión de los años 70 cuya popularidad ha caído en picado tras la repentina muerte de su mujer y la pérdida de audiencia de su programa, Night Owls (Búhos nocturnos). Sin embargo, en la noche de Halloween de 1977 Jack decide probar algo distinto y arma un espeluznante show en el que tiene el objetivo de ponerse en contacto con el mismísimo diablo. Y, como no podría ser de otra manera, la cosa no sale bien.

Te puede interesar: El amor en tiempos de la IA: así es ‘Esto va a doler’, la anticomedia romántica que triunfa en Apple TV+

De la mano de los productores de éxitos recientes del terror como Barbarian, Late Night with the Devil se había convertido en una de las películas de terror más esperadas de este 2024. De hecho, venía avalada nada menos que por un maestro del terror como Stephen King, quien la había calificado de “brillante”, y había conseguido un 100% de valoración en la web Rotten Tomatoes, algo que no pasaba con un título de terror desde hace años. La película llega a nuestro país el próximo 24 de mayo, por lo que habrá que ver si algo cambia tras confirmarse que la película emplea inteligencia artificial, aunque en redes el debate ya está servido.