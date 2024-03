Sanidad apuesta por reducir las guardias médicas de 24 a 17 horas

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). (Gabriel Luengas/Europa Press)

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reiterado este miércoles su compromiso de abolir las guardias médicas de 24 horas sin que ello se traduzca en una disminución de las retribuciones, y para ello ha apostado por reducirlas progresivamente, comenzando por fijar máximos de 17 horas.

Así lo ha anunciado en declaraciones a los medios tras reunirse con la médico intensivista Tamara Contreras, que el mes pasado inició una recogida de firmas para acabar con las guardias de 24 horas por los riesgos que suponen para profesionales y pacientes.

La ministra ha reconocido que es una medida “compleja” que exige una reestructuración del Sistema Nacional de Salud, para lo que es necesario modificar el Estatuto marco, algo que su departamento está “plenamente comprometido” a hacerlo antes de que acabe 2024. Pero también necesita del consenso con sindicatos, comunidades y demás actores implicados porque, ha insistido, son “medidas de calado y complejas”.

Mónica García está convencida de que es “ahora” cuando se pueden hacer las reformas legislativas necesarias, pero “hay que dar cierta flexibilidad” para que este cambio estructural “se vaya dando poco a poco”, de modo que se vaya “estudiando progresivamente y, de alguna manera, individualmente”, cada uno de los servicios en los que se quiere modificar esta norma.

De 24 a 17 horas

Como paso intermedio antes del fin de las guardias de 24 horas, la ministra ha señalado que, “en los primeros momentos”, se deben jornadas de un máximo de 17 horas, pero, en cualquier caso, ha querido dejar claro que nada de ello “significa que vaya a haber una disminución en las retribuciones de los profesionales”. ”Lo que queremos es que trabajen bien, que ningún paciente sea el paciente al que se le atiende en la hora 23, y que se disminuyan los errores médicos que se producen por el cansancio de los profesionales. Nos vamos a poner manos a la obra”, ha enfatizado.

Para acometer la reforma de un modelo que ha calificado de “aberración”, hay que “reorganizar, reestructurar y gestionar mejor a nuestros profesionales de trabajo y sus horas de descanso”, porque no hay que olvidar que “España es un país que está por encima del número de profesionales por habitante de la OCDE”.

No obstante, ha asumido que este modelo de guardias, vigente desde los últimos 50 años, a Sanidad le va a “costar cambiarlo porque hay ciertas resistencias”. ”Las horas de guardia no computan como hora trabajada, cuando contamos esto fuera la gente no da crédito. Es un anacronismo que tenemos que empezar a cambiarlo. Y la senda es el diálogo y sobre todo la evidencia científica, pero hay que iniciar el camino poco a poco en consenso con el resto de los actores”, ha insistido.

La campaña supera 100.000 firmas

De la reunión, Tamara Contreras ha salido “gratamente satisfecha”. “Me voy casi más contenta de lo que venía porque existe ese compromiso de modificar el Estatuto para final de año, que en 2025 acabemos con este tema de las horas complementarias, que son las horas de guardia obligatoria y que no computan”, ha señalado.

También ella sabe que “no va a ser fácil”, por lo que ha pedido a todos sus compañeros que se unan para mejorar su situación y “la de los pacientes”. La promotora de la campaña en Change.org “Tu vida está en nuestras manos y NO PODEMOS MÁS: STOP GUARDIAS MÉDICAS 24 HORAS”, que ya ha reunido casi 115.000 firmas desde que la abriera a principios de febrero, ha valorado la reducción inicial a 17 horas que contempla Sanidad por ser “un gran paso”.”No podemos pasar del todo al nada ni pasar de 24 horas a 12 sin caminos intermedios, de salvoconductos, para garantizar el descanso del médico”, ha admitido.