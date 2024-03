Helena Resano recibe el alta hospitalaria tras una semana ingresada: “Me toca parar y recuperarme bien”

Helena Resano en una imagen de sus redes sociales. (instagram.com/helenaresano)

Desde hace unos días, la salud de Helena Resano había despertado una gran preocupación. A lo largo de 7 días, la periodista ha permanecido ingresada en un centro médico debido a una parálisis, según desveló a través de sus redes sociales. Sin embargo, la presentadora de televisión ha recibido el alta hospitalaria y, actualmente, se encuentra recuperándose en casa.

“Me voy a casa. Con todo un plan por delante para recuperarme al 100%. Me toca parar. Recuperarme bien. Y coger para ser la de siempre”, ha escrito en su cuenta de Instagram, la misma red social en la que alertó a sus seguidores de su estado de salud. “Y tomar nota mental de esto. De todo. Del cariño de la gente. Estoy abrumada por todos vuestros mensajes. Tengo miles sin responder. Llamadas de teléfono sin devolver…”, ha proseguido, dejando entrever que agradece todos y cada uno de los mensajes de apoyo en estos días tan delicados para ella.

La periodista detalló que había visto obligada a paralizar sus diversos compromisos a causa de un problema de salud, pues la mitad de su cuerpo se había dormido de cintura para abajo. En aquel momento, Resado pensó que había sido un simple pinzamiento. Sin embargo, al día siguiente los síntomas comenzaron a extenderse por encima de la cintura y el lado derecho, por lo que acudió a un médico.

Helena Resano en una imagen de archivo (José Ramón Hernando / Europa Press)

Durante la semana que ha estado ingresada, los profesionales sanitarios la han sometido a diferentes pruebas para conocer con seguridad qué es lo que le estaba sucediendo a la presentadora de La Sexta. Aunque se desconoce si esta parálisis le ha remitido por completo, lo cierto es que el hecho de que Helena Resena haya recibido el alta significa que está fuera de peligro.

“Toca también tomar nota del aviso del cuerpo. Te he oído, Gracias enormes a todos los que me han cuidado estos días. A los médicos, sanitarios, celadores… Se acercaban a mi habitación para preguntar cómo iba. Me sonreían en cada prueba… Gracias a mi familia, a mis amigas que han venido al hospital cada día a sacarme una sonrisa y a empujarme, a sostenerme”, han sido las últimas líneas del mensaje que ha publicado en redes sociales.

A partir de ahora, la conductora tendrá que seguir las indicaciones médicas y los tratamientos desde casa. Además, es consciente de que lo que este revés en su salud supone en su vida, por lo que ha tomado una decisión que afecta a su trabajo. En su breve escrito, Resano ha dejado entrever que se tomará un descanso de su puesto de trabajo con la idea de centrarse al cien por cien en su recuperación y “en unos días espero estar dando ya guerra”.