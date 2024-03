La actriz de ‘Star Wars’ que tuvo que ‘parar’ tras terminar la saga: “No llegaban muchas ofertas”

Imagen de 'El ascenso de Skywalker' (Lucasfilm/Lucasfilm Ltd.)

Protagonizar una de las sagas más importantes de la historia del cine no es sinónimo de que te lluevan los grandes papeles, y si no que se le pregunten a los de Star Wars. De la saga original solo Harrison Ford consiguió superar la fama de su propio papel como Han Solo, protagonizando otras películas icónicas como Blade Runner, Único testigo, El fugitivo y especialmente otra saga como Indiana Jones, mientras Mark Hamill o Carrie Fisher quedaban más ligados a sus personajes. Con la siguiente trilogía, las precuelas de George Lucas, sería Hayden Christensen quien quedaría encasillado en su papel, mientras que Ewan McGregor y Natalie Portman seguirían con sus grandes carreras.

Tras la trilogía original y las famosas precuelas de George Lucas que aterrizaron en los cines a principios de los 2000, la última trilogía de la saga llegaría en en 2015 con El despertar de la fuerza. Una nueva continuación del universo que esta vez llegaba de la mano de J.J. Abrams -quien dirigiría dos de las tres entregas- y sobre todo Disney, nueva propietaria de Lucasfilm y la que marcaría por completo el nuevo tono de las películas. Esta nueva trilogía nos introduciría nuevos personajes y con ellos jóvenes y prometedores actores: Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac y Daisy Ridley. Esta última, llamada a ser gran protagonista de la saga y la próxima gran estrella de Hollywood, lleva sin apenas trabajar desde entonces.

Te puede interesar: ¿Copió ‘Star Wars a ‘Dune’? Estas son las principales similitudes entre las dos sagas galácticas

“No llegaban tantas ofertas. No es que no hubiera ninguna... Recuerdo terminar y pensar: ‘Oh, es todo muy tranquilo y extraño’”, revela la actriz, quien terminó la saga en 2019 con la última entrega, El ascenso de Skywalker. Y esto sucedió justo cuando había llegado a su momento de madurez como actriz, ya que según asegura no se empezó a sentir cómoda y segura de sí misma hasta llegar a la última entrega. “Sinceramente, me llevó hasta la tercera película hasta sentirme bien y decir ‘OK, soy buena. Merezco estar aquí’”, comentaba en una reciente entrevista.

Daisy Ridley en modo supervivencia en 'La hija del pantano' (Prime Video)

Daisy Ridley contraataca

Entre medias de la saga, Ridley sí que realizó alguna que otra película, como Asesinato en el Orient Express u Ophelia, pero fue a partir de finalizar la saga que no le llegó casi ningún papel. A ello hay que sumar que El ascenso de Skywalker llegó a salas unos meses antes de que empezase la pandemia, una época durante la que Hollywood apenas ofrecía contratos. “Fue un momento muy extraño para sentarme con la tranquilidad y, sinceramente, el duelo de una época de mi vida. Ha sido realmente ajetreado y asombroso y he tenido que hacer tantas cosas diferentes para tanta gente diferente”, confiesa la actriz.

Te puede interesar: El borrador de ‘Star Wars’ que Harrison Ford se olvidó en un piso de Londres y que acaba de ser subastado

Con tan solo una película en los últimos años -Chaos Walking junto a Tom Holland-, Ridley parece preparada para volver a la acción más allá de Star Wars. Estrenó hace unos meses en Amazon La hija del pantano, y ahora se encuentra trabajando en varios proyectos de lo más interesantes, como el thriller psicológico Mapie, además de otras futuras películas pendientes de estreno como Young Woman and the Sea, Cleaner o A Woman of no importance. No obstante, no hay que descartar que volvamos a ver a Ridley como Rey en una nueva película de Star Wars, puesto que está en los planes de Disney que la actriz regrese en una película más adelante.