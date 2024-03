Ángel Cristo Jr., demoledor con su madre tras recibir su carta en ‘Supervivientes’

Ángel Cristo Jr. en el programa 'Supervivientes'. (Mediaset)

“Te hago llegar mi más sincero disgusto por la situación que, por querer ayudarme, os he causado a ti como al resto de la familia y amigos. He querido durante el pleito aclarar que todo se hizo para protegerme sobre la grave adicción al juego... Asumiré el pago de la multa que se te va a imponer como consecuencia de esa conformidad para evitar el perjuicio económico. No puedo remediar todo lo pasado. Agradezco tu ayuda y paciencia. Recibe un fuerte abrazo y besos”. Estas palabras forman parte de la carta que Bárbara Rey le ha escrito a su hijo, Ángel Cristo Jr., para intentar suavizar la relación entre ambos, que se encuentra en un punto muy complicado desde hace meses.

Pese a que el joven está concursando en Supervivientes 2024 , el programa le ha dado la oportunidad de conocer el contenido de la misiva durante el programa Tierra de nadie de este lunes. Ha sido Carlos Sobera, que ha contactado con él en directo, quien le ha comunicado que iba a leerle el documento: “Se trata de una carta muy muy especial, la carta que tu madre, Bárbara Rey, te ha hecho llegar, y que sé que tú has leído en privado, pero que es tan trascendental que creo que los espectadores deben conocerla, Ángel”, le decía.

Te puede interesar: Sofía Cristo sale en defensa de su madre y explica la carta “de disculpas” que envió a su hermano Ángel: “Lo siente de verdad”

Pese a esta petición, se ha negado en banda, dando a entender que no le ha sentado nada bien recibir estas noticias de su madre. “Yo no necesito escuchar ninguna carta de mi madre, no tengo nada que escuchar de mi madre”, ha respondido contundente, dando el tema por zanjado.

Ángel Cristo Jr. en el programa 'Supervivientes'. (Mediaset)

Ángel explicaba entonces que él no ha recibido ninguna carta de su madre, pero sí un burofax en el que se le instaba a guardar silencio durante su concurso con respecto a la relación que tiene con su progenitora. “Eso no puede ser un regalo y no sé cómo dais cabida en este programa a una maltratadora infantil. Eso nunca es un regalo”, dijo contundente, dejando tanto al presentador como al plató en shock.

Te puede interesar: Bárbara Rey y Sofía Cristo, en los juzgados por un presunto delito de alzamiento de bienes antes del debut de Ángel Cristo Jr. en ‘Supervivientes’

Una reacción inesperada

Y siguió: “Yo no sé con quién has hablado, Carlos, pero no puede tener entendido esto. Lo siento, mi madre no participa en este concurso y no va a entrar... No me ha gustado que pongáis una carta de mi madre y os lo quiero hacer saber. Espero que sea la última vez, por favor. ¡La última vez!”, ha pedido muy serio.

Tras sus palabras, Sobera le ha dicho que se trata de “una acusación muy seria y grave” de la que él no toma partido porque “ya hay quien tiene la capacidad de entrar y salir y no es este precisamente el foro donde tratar esa cuestión ni tampoco es el tema de Supervivientes”.

Y mientras que los dos zanjaban el tema, desde plató su novia, Ana Hermida, aprovechaba para mostrar su malestar por toda esta situación, rompiendo a llorar. “No quiero hablar más, el daño es muy fuerte. Esto solo lo saben los que viven de puertas para adentro. Yo le dije [a Ángel] que no fuera [a Supervivientes] porque no le veía bien psicológicamente para enfrentarse a todo esto. Es un incomprendido, pero hay una verdad: ha sufrido 30 años en silencio. Está allí para sanar y olvidar y poder llegar a perdonar algo tan jodido como la vida que él ha llevado”, ha terminado entre lágrimas.