Laura Matamoros se estrena en ‘Supervivientes’ con un grito que hace llorar a Makoke

Laura Matamoros antes de su salto en 'Supervivientes'. (Mediaset)

Tres días después de su inicio oficial, Supervivientes ha regresado este domingo a la pequeña pantalla con una doble sorpresa y es que se han presentado a los dos nuevos concursantes del reality. Como apuntaban las pistas dadas por el formato, los elegidos han sido Kiko Jiménez y Laura Matamoros, quienes además de su pasado televisivo tienen en común su experiencia en el concurso, pues los dos estuvieron en la edición de 2017.

De los dos, quien más ha llamado la atención ha sido Laura, pues antes de tirarse el helicóptero para dar comienzo a la aventura se mostró muy emocionada. “Estoy acojonada... Lo he pasado muy bien y muy mal aquí. Lo que voy a echar de menos a mis hijos no está escrito”, reconoció emocionada. “Lo peor de todo es estar tan incomunicada por mi trabajo y mis niños... Vengo a disfrutar y pasármelo lo mejor que pueda. Tengo mucho miedo de no poder comunicarme con los niños”, afirmó.

Pero el momento clave no fue ese sino cuando justo antes de saltar le dedicó su salto “a una persona que está en el plató y sé que se muere por hacer este salto: ¡Makoke, a la calle!”, gritó bien alto, dejando a todo el mundo sin palabras y saltando al mar de manera inmediata.

La colaboradora, que efectivamente estaba en plató, lo vio todo el directo y acabó llorando. “Yo lo estaba viendo y me estaba emocionando. Si me ha querido dedicar este salto, no sé. Me hubiese gustado que en ese momento no se hubiera acordado de mí”.

Y si bien al principio quiso restarle importancia, al final reconoció que no le había gustado nada este gesto. “Me lo he tomado mal. No por mí, yo tengo prioridades en mi vida, pero no me lo esperaba”.

Cabe recordar que la conexión entre ambas es que Makoke es la madre de la hermana pequeña de Laura, Anita Matamoros. Por eso, la televisiva no dudó en afirmar que la reacción puede hacerle daño a su hija, pues ambas tienen buena relación. “No lo entiendo, últimamente me cruzaba con ella y teníamos conversaciones en maquillaje. Es que no lo entiendo... No me lo esperaba”, repitió entre lágrimas.

La vuelta de Kiko

Por su parte, el novio de Sofía Suescun se mostró de lo más emocionado por volver a vivir la experiencia Supervivientes, un lugar que recordó como “el sitio que me dio tanto y también me quitó tanto. Lo pasé muy mal aquí. Soy feliz de estar aquí”.

“Quiero aprovechar esta segunda oportunidad y vivir al máximo. Vengo a por todas. Vengo a darlo todo. Vengo a ganar. A lo que más miedo tengo es a la soledad. También que te juegue una mala pasada tu cabeza. También, tengo miedo al hambre. Quiero llevarlo lo mejor posible”, siguió Kiko, que en esta ocasión cuenta con el apoyo de su novia, quien a su vez ganó Supervivientes 2018.