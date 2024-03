Quién es lolanda, la representante de Portugal en Eurovisión a la que apodan “la Rosalía portuguesa”

Iolanda, representante de Portugal en Eurovisión 2024 (RTVE)

El Festival de Eurovisión 2024 ya conoce algunos de los rostros que formarán parte de la 68ª edición del certamen, que este año se celebra en Malmö (Suecia). En España será Nebulossa quien defenderá la canción Zorra, mientras que en Portugal lo hará Iolanda con Grito.

A sus 29 años, la artista ha tomado el testigo que dejó el año anterior Mimicat con su tema Ai Coraçao, que alcanzó el puesto 23 con 59 puntos en el certamen musical celebrado en Liverpool.

La artista, que participó en el proceso de selección nacional tras haber sido invitada, recibió el premio de las manos de Mimicat. Tras competir frente a otros once finalistas, Iolanda y su Grito se hicieron con el triunfo en la 56ª edición del Festival de la Canción luso, tras conseguir 22 puntos, gracias a que el jurado le dio la puntuación máxima, 12 puntos, y otros 10 del público.

La canción, escrita por la cantante y con música compuesta por ella y Luar, se hace una mezcla de música tradicional portuguesa, con reminiscencias del fado, y ritmos urbanos y pop. Se trata de una balada electrónica, que comienza a cappella y, poco después, se suma una guitarra acústica para ir evolucionando con ritmos electrónicos. “Es un recordatorio de que siempre podemos transformarnos en nuevas versiones de nosotros mismos, sin miedo de lo que pueda venir”, explicó en una entrevista para el Diario de Leiria.

La joven tendrá que defender su canción en la primera seminifinal el próximo 7 de mayo para conseguir su plaza en la gran final. En el Festival de la Canción, Iolanda lo interpretaba vestida de blanco, rodeada de bailarines vestidos del mismo color y con parte del rostro cubierto. Queda por ver si la puesta en escena será igual en Mälmo.

Rosalía, su musa

La joven de 29 años ha sido descrita como una de las próximas grandes divas de la música portuguesa de la próxima década, de acuerdo con la información recogida por el medio Rimas e Batidas. Y, en este sentido, Iolanda ha confesado que una de sus grandes inspiraciones ha sido Rosalía, de quien “ha bebido mucho”, según afirmó en el medio SAPO. De hecho, uno de sus discos favoritos es Los Ángeles, el primer álbum de la cantante.

La artista ha seguido fielmente la evolución de la catalana y, con gran añoro, el primer concierto de ella al que asistió. Fue en Londres en el O2 Arena: “Me apasionó, ya en esa altura me apasionaba y eso que detesto los escenarios muy grandes y con mucha gente al mismo tiempo, porque me siento confundida”.

“No me puse nerviosa ni un minuto porque mi objetivo era verla, me gustaría mucho conocerla algún día, ¡La amo! Es increíble me encanta”, agregó. Para ella, Rosalía es uno de sus grandes referentes y, prueba de ello, es que durante su actuación con Grito, la joven acaparó toda la atención con un inicio a capella con el que evocó el género patrio, el fado.

Sus inicios

Iolanda Costa, su nombre completo, nació en Figueira da Foz y empezó sus andanzas en el mundo de la música en la ciudad de Pombal, el lugar a donde se mudó de niña con sus padres. Allí fue donde empezó a escribir sus primeras canciones con tan solo 14 años.

A los 17, se fue a Lisboa para estudiar Ciencias de la Comunicación y, tras un tiempo actuando en bares y presentándose a concursos de talentos nacionales, decidió trasladarse a Londres a probar suerte y cursar estudios en el BIMM Music Institute. En 2023, sacó un EP, Cura, escrito durante la pandemia, que le dio una cierta popularidad.

El año pasado, Portugal quedó en puesto 23 de Eurovisión, con la canción Ai coração de Mimicat. El país fue vencedor del concurso en 2017, con Amar pelos dois, interpretada por Salvador Sobral. La edición de este año en Suecia está salpicada por la polémica debido a la participación de Israel, debido a la guerra en Gaza.