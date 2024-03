El proceso para reclamar a la Seguridad Social si no estás conforme con la cuantía de tu pensión (Freepik)

La pensión es una cuestión que preocupa a muchos ciudadanos españoles. Y es que, cuando se acerca el momento de jubilarse muchas personas no pueden evitar pensar en cuánto dinero recibirán y lo cierto es que en ocasiones es más de lo esperado y otras, lo esperado. El problema llega cuando se recibe una cantidad inferior a la que inicialmente se esperaba. En esta situación es importante observar bien el informe de vida laboral, un documento esencial, que puede tener un impacto significativo sobre la pensión. Este documento en ocasiones presenta ciertos errores que llevan a que los jubilados reciban una pensión diferente a la que deberían.

Es frecuente encontrar algún error relativo al cálculo de los periodos de cotización y las bases regulables en la Seguridad Social. Esta confusión puede llevar a que una pensión se calcule de forma incorrecta, debido a que no refleja todo el historial laboral de un ciudadano. En estos casos, en los que se detecta un error en la vida laboral, la persona afectada por este fallo debe presentar una reclamación para tratar de subsanarlo. Pero, ¿cómo se hace? Es importante que el interesado presente los contratos laborales, las nóminas, declaraciones de impuestos y certificados de la empresa que posea, así como cualquier otro documento que pueda resultar relevante.

Te puede interesar: Rechazan la pensión de viudedad a una mujer por no estar inscrita como pareja de hecho a pesar de convivir maritalmente 10 años con el fallecido

Cabe destacar que es importante describir el error de forma precisa y presentar en la Seguridad Social todas las pruebas que evidencien y demuestren que se ha producido un error, es decir, pruebas que respalden la reclamación que el interesado está registrando. El requerimiento se puede presentar tanto en una de las oficinas de la Seguridad Social como a través de su página web.

Una vez llevado a cabo este proceso, la institución debe revisar todos los documentos presentados y comprobar si ciertamente existe un error matemático que ha podido afectar al cálculo de la pensión o no. En caso afirmativo, se procederá a recalcular la cuantía de la pensión y se ajustará retroactivamente desde la fecha en que se empezó a recibir dicha prestación.

Te puede interesar: El Tribunal Supremo se pronuncia: el derecho del trabajador al complemento por maternidad no prescribe

Y si la Seguridad Social no responde a mi reclamación

Pero, ¿qué quiere decir que la reclamación no tenga respuesta? ¿Debo volver a presentarla? ¿Cuánto tiempo debo esperar? En caso de que la Seguridad Social no responda a la reclamación en un plazo de 45 días hábiles, se considerará que ha sido denegada la reclamación por silencio administrativo. Es decir, que la administración, tras el análisis de la solicitud ha determinado que no existe dicho error. En este caso, el ciudadano podrá volver a presentar una reclamación por vía judicial para buscar una resolución si lo desea.

Es de suma importancia asimilar y ejecutar correctamente este procedimiento, con el objetivo de garantizar que el cálculo de la pensión de jubilación se realice de manera precisa, reflejando fielmente el historial laboral del sujeto en cuestión y asegurándose de que se encuentre en total conformidad con las normativas legales vigentes en el momento de su aplicación.