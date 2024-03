Aurah Ruiz desvela cuál será el reto más difícil al que se enfrentará en ‘Supervivientes 2024′

Aurah Ruíz, concursante de 'Supervivientes' (Mediaset España)

Cuenta atrás para el estreno de Supervivientes 2024, que comenzará su nueva temporada este jueves 7 de marzo. Los 17 famosos que se han embarcado en el reality más extremo de Mediaset ya han aterrizado en Honduras para dar comienzo a su aventura en Cayos Cochinos, donde darán lo mejor de sí mismos para sobrevivir y llegar a la final.

Las condiciones climatológicas, el hambre y el hecho de estar alejados de los suyos, son las tres premisas que más harán mella en su paso por el programa. Los concursantes se enfrentarán a sus mayores temores y, de hecho, Aurah Ruiz es consciente de ello. La exconcursante de Mujeres y Hombres y Viceversa ha desvelado cuál será su reto más difícil en el espacio de Mediaset España.

“Soy una persona competitiva, no me gusta perder”, aseguró en su vídeo presentación la exconcursante de La Casa Fuerte, quien además añadió que es “muy buena persona” para convivir con ella. “No puedo matar ningún ser vivo y lo que más asco me dan son las cucarachas”, prosiguió, dando a entender que este sería uno de sus puntos flacos en el concurso. Además, Aurah Ruiz explicó que se encontraba plenamente preparada para afrontar esta nueva etapa “yendo al gimnasio y al psicólogo”.

“No puedo matar a ningún ser vivo, te puedo pescar un pescado, pero me va a dar mucha pena meterle el anzuelo en la boca. Yo no puedo matarlo”, ha reiterado la joven en un vídeo inédico compartido por el espacio Así es la vida. Esta cuestión parece ser que se convertirá en uno de sus grandes retos en Superviviente 2024, pues ha dejado claro que no podría enfrentarlo y que, incluso, podría sufrir un bajón. “Lo que no soportaría es que comiesen delante de mí y yo me estuviera muriendo de hambre en ese momento”, ha dicho.

No obstante, pese a ello, hay una cuestión a la que no podrá hacer frente. La pareja de Jesé Rodríguez se ha sincerado y ha desvelado su mayor fobia. “Lo que más asco me dan son las cucarachas. No las aguanto, no las puedo ver, me dan fobia. Si entra alguna en una casa, yo me voy de la casa, duermo en la calle, me da igual”, ha dicho, siendo consciente de que este será su mayor reto.

Su primera incursión en televisión fue en 2014, cuando fue pretendiente de Ángel Vico en MyHyH. Después, probó suerte en la casa más popular de Guadalix de la sierra con GH VIP, donde tuvo un romance con Suso Álvarez. Poco después, formó parte de La Casa Fuerte 2, donde fue pareja de Tony Espina. Tras años alejada de los medios de comunicación, ahora ha regresado a la cadena que le hizo saltar a la fama.

De hecho, con la idea de sentirse un poco más cerca de casa Aurah Ruiz se llevará a Honduras un objeto muy especial para ella. Con su actual pareja, Jesé Rodríguez, tiene un hijo en común, Nyan, que será una de las personas a la que más echará de menos la concursante y, con la idea de sentirlo un poco más cerca, se llevará “uno de los peluches” del pequeño.