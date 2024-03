Naiara aclara si hubo relaciones sexuales dentro de la Academia de ‘OT 2023′: “Que cada uno cuente lo suyo...”

Naiara en 'La Resistencia' (Movistar Plus+)

Han pasado dos semanas desde que Naiara Moreno se hiciera con el triunfo de OT 2023 y, ahora, la joven ha concedido su primera entrevista alejada de los platós de Prime Video. La artista ha visitado La Resistencia, espacio de Movistar Plus en el que ha respondido las míticas cuestiones planteadas por David Broncano.

Lo primero que ha querido aclarar la cantante es que su nombre completo es Naiara Moreno Aznar y que, por supuesto, su apellido no tiene nada que ver con el expresidente del Gobierno, José María Aznar. Además, haciendo un balance de su trayectoria, la artista ha desvelado al presentador que estudió hasta 3º de la ESO, puesto que “solo quería cantar”. Así, persiguiendo su sueño, comenzó a trabajar en una orquesta.

Te puede interesar: Naiara Moreno, de cantar en una orquesta a “romper” la ‘maldición’ del ganador de ‘OT’: “El que tenga que llegar lejos, llegará”

Tras tratar estas cuestiones brevemente, el jienense quería obtener “más titulares”. “¿Ha habido algún salseo que me haya perdido yo?”, le espetó, poco antes de dar paso a su pregunta estrella. David Broncano le preguntó a Naiara Moreno si había habido relaciones sexuales entre los concursantes de OT 2023 durante su paso por la Academia. “A ver... aquí cada uno que cuente su historia”, le soltó la zaragozana, llevándose las manos a los labios para interpretar un gesto con el que dejaba entrever que ella no dirá nada al respecto.

Naiara en 'La Resistencia' (Movistar Plus+)

“Dormíamos todos en la misma habitación, 16 personas. Era muy divertido, pero que cada uno cuente lo suyo”, admitió la artista, poco antes de responder la cuestión centrándose en ella misma. “Suspendo en esto porque vengo de tres meses de sequía”, manifestó, haciendo un balance de las relaciones sexuales ha tenido ella en los últimos 30 días.

Utilizando el baremo que habitualmente manejan en el programa, la ganadora sumó un total de tres puntos en total. “Tampoco he tenido mucho tiempo… Así que diría que saco tres puntos. Es que no tiempo para nada, ojalá más. Es triste pero...”, aseguró, teniendo en cuenta que hace dos semanas puso fin a su paso por la Academia y, desde entonces, su vida ha estado llena de compromisos profesionales.

No hay pruebas pero ya tampoco dudas de que se ha follado en Operación Triunfo. Al final dormir todos juntos ahí tres meses es como un campamento de verano. #LaResistencia @laenedenaiara pic.twitter.com/WymyfQfAPi — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 4, 2024

El dinero que tiene en su cuenta de banco

Como se sabe, tras el fin de Operación Triunfo, Naiara se hizo con el premio de 100.000 euros y, además, se le sumaba la cantidad de 9.000 euros después de haber sido nómada favorita en tres ocasiones. Y, en este sentido, David Broncano le ha preguntado cuánto dinero tiene actualmente en el banco.

Te puede interesar: Noemí Galera aclara su supuesto ‘enfado’ con Ruslana en la recta final de ‘OT 2023′: “Hay cosas que me pueden no haber gustado de ella”

“A mí aún no me ha llegado, pero el premio de OT era de 100.000 euros y hay que ver lo que se lleva Hacienda para averiguar lo que me ingresan”, explicó. “En mi cuenta ahora tendré unos 10.000 euros de ahorrillos. Más el Audi (su coche particular), que ya está pagado”, aseguró, poco antes de hacer gala de su imponente voz y cantar en acapella algún tema en directo, como La gata bajo la lluvia de Rocío Durcal.