Candela Acevedo relata su infierno de abusos y acoso por parte de Antonio Tejado: “Me causó terror”

Candela Acevedo, en '¡De Viernes!'. (Mediaset España)

Candela Acevedo ha protagonizado su primera entrevista televisiva tras la detención de su expareja, Antonio Tejado, por presunta pertenencia a la banda criminal sospechosa de haber perpetrado el asalto en la casa de María del Monte. Después de revelar en la revista Lecturas que el sobrino de la cantante fue condenado por difundir videos sexuales en los que ella aparecía, la sevillana se ha sentado en el programa ¡De Viernes! para dar más detalles del infierno que vivió junto a él.

Según ha confesado en el plató de Telecinco, fue en la pandemia cuando una persona se puso en contacto con ella y le dijo que el propio Tejado le había pasado “una serie de contenidos” suyos que “no son agradables”. Y es que asegura que a lo largo de su relación, él era “muy insistente” en grabar sus encuentros sexuales, pero ella se negaba a hacerlo. Sin embargo, un día se despertó con un difuso recuerdo de haberse grabado teniendo relaciones con Antonio, pero no sabía si era real o lo había soñado.

Te puede interesar: Antonio Tejado le recomendó a su tía María del Monte que se olvidara del robo en su casa: “Pasa del tema. Son muy listos”

No fue la única ocasión en que Candela tuvo lagunas mentales durante su noviazgo con el ex de Chayo Mohedano. Y es que ha asegurado que en algunas de sus salidas nocturnas recordaba cómo llegaba al lugar al que iban, pero no la vuelta a casa. “A veces me levantaba por la mañana y le decía ‘Antonio, ¿cómo llegamos a este sitio?’”, ha comentado la sevillana, que afirma que la reacción de su entonces pareja era reírse y desmentirle sus sospechas.

La respuesta de Antonio Tejado ante la pregunta de Candela sobre la grabación de los vídeos íntimos



🪩 #DeViernes

🔵 https://t.co/0SLWhrFTIX pic.twitter.com/oirXvBkFmE — De viernes (@deviernestv) February 23, 2024

“Sabía que decirme para que yo lo perdonara... No sé cómo lo hizo para volverme a conquistar. No entiendo a día de hoy. No era yo, te anulas”, lamenta la entrevistada, que reconoce que a día de hoy le sigue teniendo miedo, por lo que para ella es una tranquilidad que esté en prisión. “Me ha causado terror, mucho dolor, mucho miedo, muchos traumas, muchas inseguridades... Yo me he sentido anulada”, ha expresado.

Acoso tras la ruptura

El infierno de Candela no acabó tras romper con Antonio Tejado, pues entonces comenzó un acoso constante en el que llegó a recibir “más de ochenta y noventa llamadas a altas horas de la noche”. Pero no fue hasta que se enteró de la difusión de sus vídeos sexuales cuando Acevedo se decidió a dar un paso al frente y denunciar a su ex ante los tribunales.

Pese a haberle ganado esa demanda, la exconcursante de GH DÚO asegura que hay otras muchas cosas que vivió junto a él y que no puede relatar porque nunca se atrevió a denunciar. De hecho, sus padres se enteraron de lo que había vivido tras ver su reciente entrevista en Lecturas: “Fue tan duro lo que viví que nunca jamás le conté a mis padres nada para que no sufrieran. Cuando lo vieron en la revista me empezaron a entender porqué no sabían por qué iba yo a denunciarle. Cuando ya lo leyeron fue cuando me entendieron, se derrumbaron y nos abrimos los tres y ya nos entendemos”, ha sentenciado.