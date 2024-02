Óscar García, el artífice del resurgir del OH Leuven belga: del descenso a conseguir números de líder en 2024

Óscar García, entrenador del OH Leuven. (OH Leuven).

“Cuando coges un equipo a estas alturas de temporada es porque las cosas no estaban saliendo como se esperaban. Es un reto y estoy muy contento de haberlo aceptado. Tuve una reunión con los dueños y me convencieron de que podía ser una muy buena oportunidad por los dos lados”. Así relataba Óscar García a Infobae España su desembarco en el OH Leuven belga. El técnico, avalado por su experiencia en Celta de Vigo, Olympiacos, Stade Reims, Salzburgo y Brighton entre otros, se encontró un equipo inmerso en la pelea por evitar el descenso.

El entrenador español consiguió hace tres semanas la primera victoria del OH Leuven en este nuevo año en la Jupiler Por League. Los de Óscar García consiguieron derrotar al conjunto de Flandes, que este año ha jugado en Conference League, y les complicó la pelea por el título. Del mismo modo le sucedió al Anderlcht de Schmeichel, Vertonghen, Delaney y Thorgan Hazard, quien también se alejó del liderato tras su visita a Den Dreef.

A estos resultados se suman un contundente triunfo a domicilio ante el Westerlo, rival directo de los de Óscar García, el empate ante el Kortrijk y la victoria ante el Eupen hace poco más de un mes y medio. Un total de 11 puntos, uno menos que Anderlecht, Amberes y Saint-Gilloise, tres equipos punteros en Bélgica. Tras 2 meses y medio en el cargo, Óscar está demostrando porque el King Power Group se hizo con sus servicios para liderar este proyecto. Consiguiendo, además de los resultados, ver como su equipo vislumbra la luz al final del túnel para conseguir el tan ansiado objetivo, y por el cual se firmó a Óscar, salvar al equipo.

Líder de la joven Torre de Babel

Óscar García encuentra en la mezcla de juventud y veteranía el cóctel ideal del que mana su equipo. Una plantilla cuya edad media -24 años- es de las más jóvenes del campeonato, al igual que le ocurrió durante su última etapa en el Stade de Reims. “Una de las cosas que me atrajo del Leuven fue la posibilidad de trabajar con gente joven, que quiere avanzar en su carrera profesional. Hay jugadores que potencialmente pueden llegar a ser buenos jugadores, pero quizá necesitaremos un poco más de tiempo para ir desarrollándolos, porque partimos de una base un poco baja en ese sentido. Es muy buena oportunidad”, explicaba a Infobae España en una entrevista.

Entrevista a Óscar García.

“Los futbolistas jóvenes tienen que tener la ambición de ser mejores cada día. Y si piensan, porque han llegado al primer equipo, que ya lo tienen todo hecho, pues tarde o temprano ese jugador se va a estancar seguro. Lo que buscamos es que mejorarlos y que vayan dando siguientes pasos, que no piensen que el único a dar es llegar al primer equipo. Porque el fútbol no entiende mucho de lo que hiciste antes, sino de lo que estás haciendo ahora y de lo que puedes hacer en un futuro. Y esa es la idea que les inculcamos”, asegura Óscar García, quien encuentra en la mezcla de juventud y veteranía el cóctel ideal del que mana su equipo.

Costa de Marfil, Tailandia, Noruega, Ghana, Japónes, Marruecos… En el Leuven convergen futbolistas de hasta 13 nacionalidades diferentes unidos por una filosofía que no pierde fuerza pese al obstáculo cultural. “Tengo la suerte de poder hablar inglés y francés y la mayoría de jugadores o entienden un idioma u otro. Depende con quién hablo, utilizo una lengua diferente, aunque normalmente casi todos lo hacemos en inglés, pero con los jugadores concretos que les puede costar un poco más, lo hacemos más tarde en francés”, detalla. En Israel, Inglaterra, Austria, Francia, Grecia ya han experimentado el método ‘Óscar García, ahora es turno para el Leuven.