Q36.5, el equipo ciclista integrado por españoles que competirá en el Tour de Francia y revoluciona su estrategia a partir de los datos

Imagen de archivo del Q36,5 (Q36,5).

“Para ser honesto, la decisión de fichar por el equipo Q36.5 Pro Cycling vino del corazón. Era la opción que me parecía correcta y me daba la mejor sensación de emoción y expectativa. La perspectiva de tener la oportunidad de volver a luchar por la victoria en grandes carreras y lograr buenos resultados me hizo tener mariposas. Este es un equipo que realmente me motiva y sé que tendré muchas oportunidades. Está respaldado por algunos patrocinadores increíbles”. Fueron las primeras impresiones de David de la Cruz al fichar por el nuevo equipo ciclista suizo.

A la aventura helvética no fue solo. Mikel Azparren le acompaña y secunda. “Me pareció atractivo fichar por un equipo con una filosofía distinta y que va más allá del propio ciclismo. Esta estructura viene de lo que antiguamente era el Qhubeka: tiene proyectos humanitarios en África y un compromiso social muy marcado”. No obstante, la ambición del Q36.5 a nivel deportivo mantiene el mismo nivel de exigencia que sus responsabilidades sociales.

Al Tour de Francia con la analítica de datos por bandera

El equipo suizo posee una Wild Card para participar en el Tour de Francia 2024 y su objetivo es llevarse etapa. Para ello, se han valido de la analítica de datos proporcionada por Qlik para sacar el máximo provecho de sus corredores, plantear estrategias de carrera y llevar a cabo una monitorización de los corredores del pelotón con la intención de captar talentos jóvenes que comiencen a despuntar.

Monitorización, scouting y reclutamiento de corredores que despuntan en el pelotón internacional.

Crear estrategias de carrera eficientes, óptimas y adaptadas a las cualidades de los corredores.

Gestión de los recursos del equipo de forma eficiente. El equipo compite de media 200 días al año en 25 países distintos, lo que se traduce en gestionar 1.100 billetes de avión y 22 vehículos alrededor del mundo.

Comparativa entre diferentes ciclistas del pelotón con los datos desglosados: W/kg, pulsaciones, velocidad media, potencia, estatura y peso.

Análisis de rentabilidad en relación con el precio medio por participar en cada carrera.

El guipuzcoano Xabier Mikel Azparren luciendo la nueva equipación del Q36.5 Pro Cycling Team

“La colaboración comenzó oficialmente en julio de 2022, cuando Qlik se convirtió en el socio analítico de nuestro equipo. En 2023, a través del partner de Qlik Differentia Consulting, creamos Q36.5 Pro Cycling, una aplicación similar a la de Moneyball. El desarrollo continúa mientras optimizamos las pantallas a través de los diferentes departamentos de entrenamiento, gestión deportiva y contratación. Esta tecnología lleva la información correcta a las personas adecuadas, en el momento adecuado, y nos da la oportunidad de tomar decisiones sobre selección de carreras en función de la fuerza del campo en carrera y de los puntos UCI que se ofrecen para obtener el mejor rendimiento”, explica a Infobae España Douglas Ryder, Manager General del equipo Q36.5.

“Hemos obtenido enormes beneficios al evaluar la temporada pasada y ver cómo podemos planificar mejor la temporada venidera, ahora que disponemos de herramientas para obtener esta información de forma significativa. Podemos ver qué ciclistas hay en el mercado y qué habilidades tienen y decidir si se ajustan al perfil de ciclista que buscamos. Gracias a esta tecnología, a menudo sabemos más sobre un corredor que su mánager, por lo que podemos mantener conversaciones realistas sobre ofertas financieras a los corredores y qué carreras deberían hacer para obtener el máximo beneficio para el corredor y el equipo”, explica

Douglas Ryder se muestra ambicioso durante su conversación con Infobae España. Esboza una sonrisa cada vez que el Tour de Francia sale a palestra. Su objetivo es ganar una etapa y considera que Qlik “ayudará a ello y se convertirá en un factor diferencial”. Q36.5 aplaza la subida al Tourmalet hasta verano, cuando ya habrá coronado el puerto de la analítica de datos.