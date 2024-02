Paula Badosa vuelve a la carga en Doha tras retirarse en Tailandia con molestias en la espalda

La tenista española Paula Badosa (Marijan Murat/ Europa Press)

Paula Badosa regresó a principios de año para disputar el Open de Australia, después de cerrar un 2023 en el que las lesiones no han dejado de pasarle factura. La tenista llevaba mucho tiempo alejada de las pistas debido a las lesiones que no dejaron de lastar su temporada desde que comenzó el año pasado. Sin embargo, el US Open supuso un antes y un después para su carrera, dado que tuvo que retirarse de la competición antes siquiera de llegar a saltar a la pista y desenfundar la raqueta. Tras este duro golpe, la tenista anunció que daba por concluida la temporada, ya que había tratado por todos los medios volver a la pista, pero los dolores por su lesión no cesaban. Este año parece que las lesiones han aparecido de manera intermitente, aunque le están permitiendo recuperar sensaciones poco a poco.

Este año regresaba a la competición en Australia. La española consiguió llegar hasta tercera ronda, donde cayó ante la estadounidense Amanda Anisimova por 7-5 y 6-4, aunque el sentir de Badosa no era de derrota sino todo lo contrario: “Estoy muy feliz por estar de vuelta”. En ese momento, los problemas físicos parecían cosa del pasado y con esta energía renovada acudía a su siguiente cita: Tailandia. Una ilusión que se esfumó rápido. En octavos de final del WTA 250 de Hua Hin se vio obligada a retirarse del partido ante la tenista rusa Diana Shnaider. Las alarmas saltaron automáticamente cuando la deportista española se llevó la mano a la espalda. “Una lesión en la parte baja de su espalda”, informaba el circuito femenino.

Buenos noticias dentro de todo, no he recaído en la lesión afortunadamente. Voy a trabajar con mi equipo ahora 24/7 para bajar la inflamación lo antes posible y poder competir pronto. Gracias por todos los mensajes 🫶



Seguimos luchando… — Paula Badosa (@paulabadosa) February 2, 2024

Poco después fue la propia Paula Badosa quien puso calma. “Buenas noticias dentro de todo, no he recaído en la lesión afortunadamente. Voy a trabajar con mi equipo ahora 24/7 para bajar la inflamación lo antes posible y poder competir pronto. Gracias por todos los mensajes. Seguimos luchando…”. Con estas palabras, difundidas a través de su cuenta en redes sociales, la catalana despejaba todo tipo de dudas sobre una posible recaída.

Con esta buena noticia, la española viajaba a Doha para afrontar un nuevo desafío ante la tenista estadounidense Ashlyn Krueger, que ha sido su primer rival. Carácter, potencia y buenas sensaciones era lo que desprendía Badosa al inicio del encuentro. Sin embargo, la meteorología ha jugado una mala pasada y obligado a suspender el encuentro cuando el marcador señalaba 6-3, 4-6 y 4-2. Una suspensión que no sentó nada bien a la española. Aunque su reanudación no se hará esperar y tendrá lugar este lunes.

Buenas sensaciones

A pesar de no haber concluido el partido, lo cierto es que en estos minutos sobre la pista han sido suficientes para observar que Badosa ha regresado a la competición dispuesta a darlo todo y recuperar su mejor versión, esa que le llevó al puesto número dos de la clasificación antes de que las lesiones se entrometieran en su carrera.

En concreto fue el 25 de abril de 2022, cuando Badosa se convertía en la número dos del mundo, el puesto más alto que ha logrado hasta el momento en su carrera. En ese momento, todo parecía apuntar a que la española conseguiría grandes cosas en el circuito de la WTA. El primer título señalado en el circuito femenino en Belgrado, cuartos de final de Roland Garros 2021 y de los Juegos Olímpicos de Tokio, y las victorias en Indian Wells 2021 y Sídney 2022. Las cosas funcionaban, la bola se movía al son de la tenista y las victoria no hacían más que llegar. Sin embargo, todo se torció empezó a torcerse debido a las lesiones, que le hicieron caer del segundo puesto hasta el 100. Ahora el objetivo es tratar de arañar todos los puestos posible para intentar volver al top 3 en el ranking.