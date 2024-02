Las críticas de Cerezo al Athletic por no cambiar el horario: “Siempre le he conocido como Bilbao. ¿Qué se ha llamado Athletic? No me he enterado”

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo (EFE/Rodrigo Jiménez)

La controversia ha envuelto el encuentro de semifinales de la Copa del Rey en el Cívitas Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao, a medida que se ha ido acercando el partido. El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha contribuido a intensificar el ambiente con declaraciones que no han dejado a nadie indiferente, especialmente en lo que respecta a la gestión del horario del encuentro y la denominación del club rival.

Las quejas de Cerezo se centran, principalmente, en el escaso tiempo de descanso que ha tenido su equipo en comparación con el Athletic Club, dirigido por Ernesto Valverde. Según Cerezo, el Atlético de Madrid está en desventaja, ya que el equipo contrario dispuso de 48 horas adicionales para prepararse para el enfrentamiento. “Yo la verdad pensaba que se iba a aplazar un día por una razón fundamental. Aparte de que nos venía bien a nosotros para el descanso de los jugadores, también les venía bien a ellos, también tendrían un día más de descanso”, comentó el presidente del club colchonero.

Sin embargo, según sus palabras, la propuesta de modificar el calendario fue rechazada por el equipo bilbaíno, situación ante la cual la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) solo señaló que era un problema a resolver entre ambos clubes.

Además, Enrique Cerezo se aventuró a abordar el tema de la nomenclatura del Athletic Club, en medio de un debate que ha cobrado notoriedad en las redes sociales en las semanas recientes. “Yo al Athletic Club de Bilbao siempre le he conocido como Bilbao. Aquí, en Segovia y en todos los sitios donde he vivido. ¿Qué ahora dicen que se llama Athletic? Pues que se llame Athletic. ¿Qué se ha llamado siempre Athletic? Pues yo chico no me he enterado”, declaró. Estas palabras parecen echar más leña al fuego en lo que respecta a la rivalidad deportiva, subrayando una discrepancia que trasciende los límites del campo de juego.

Las polémicas con el VAR

Por otro lado, Cerezo tampoco se ha guardado opiniones sobre otro tema polémico en el mundo del fútbol: el uso del VAR. El presidente del Atlético de Madrid es conocido por su postura contraria a esta tecnología, argumentando que, en su opinión, desacredita la labor del árbitro en el campo. A pesar de reconocer que existe un consenso general sobre la continuidad del VAR, Cerezo mantiene su crítica, indicando que personalmente no está a favor de su uso, independientemente de que las decisiones arbitrales le sean favorables o no.

Estas declaraciones de Enrique Cerezo añaden tensión al ya emocionante encuentro entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club. Mientras que los temas de debate se extienden más allá del fútbol, lo cierto es que la rivalidad entre ambos equipos será puesta a prueba en el terreno de juego, donde finalmente se decidirán los méritos deportivos por encima de las controversias extradeportivas.