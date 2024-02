Acusaciones de “boicot” a RTVE por los fallos en la actuación de Almácor en la final del Benidorm Fest

Almácor Benidorm Fest 2024

La final del Benidorm Fest ha estado empañada por una polémica que ha indignado a buena parte de los espectadores y al equipo de uno de los artistas participantes. Almácor era el último finalista en actuar sobre el escenario del Palau D’Esports L’Illa de Benidorm, pero sus Brillos Platino se han visto empañados por varios fallos en la escenografía que no han pasado desapercibidos para la audiencia.

Al inicio de la canción, se podía comprobar que algo no iba bien cuando la realización mostraba un plano cenital y, donde en la semifinal del sábado se pudo ver un efecto en la pantalla del suelo, en esta gala no se encendieron los leds. Pero no fue el único contratiempo, pues en el clímax del tema, el artista abría los brazos y miraba al cielo para que los brillos platino ‘llovieran’ sobre él, pero la pirotecnia tampoco se activaba.

Tras el show del artista alicantino, un miembro de su equipo ha estallado en redes sociales, acusando de boicot a RTVE. “¡El boicot de hoy vergonzoso! Ni sparks, ni visuales. Ha sido durísimo”, ha escrito el mánager de Almácor. “Que nos dejen actuar otra vez”, agrega. Posteriormente, ha eliminado el mensaje en el que hacía referencia al “boicot”.

Labios mojaos de vino.

Y yo muriendo sed”



Almácor (@almacor_), nos dejas sin respiración con “Brillos Platino” 🥵#BenidormFest2024 #BenidormFestFinalpic.twitter.com/KtTcwhtuZS — Benidorm Fest (@BenidormFestTVE) February 3, 2024

Muchos espectadores también han expresado su malestar ante esta situación, que no ha hecho más que empeorar cuando los presentadores han pedido disculpas en directo al cantante. Mientras anunciaban que ha habido “pequeños fallos técnicos” y que esperan “que no penalicen”, el público del Palau ha coreado “¡que lo repitan!”, impidiendo a los presentadores continuar con la gala durante unos minutos.

(Noticia en ampliación)