Dabiz Muñoz desvela el motivo por el que cocina casi sin sal, azúcar y grasas en sus restaurantes

Dabiz Muñoz en la XXII Edición de Madrid Fusión

Dabiz Muñoz ha sido considerado el mejor cocinero del mundo tres años consecutivos. El chef madrileño ha participado en una charla en Madrid Fusión con José Carlos Capel y Benjamín Lana, donde han tratado diversos tema, como el presupuesto del nuevo Diverxo o los tres ingredientes que se llevaría a una isla desierta, así como las reflexiones sobre su relación con el trabajo y la creatividad, dado que en ocasiones puede llevar al punto de ser obsesivo. Pero, sobre todo, para hablar de cocina, dado que el escenario y la compañía invitaban a ello.

Respecto a las expectativas de futuro y lo que está por venir, el cocinero se ha mostrado optimista: “Yo sigo teniendo mucha hambre y mucha ambición. Sigo creyendo que lo mejor está por llegar. He puesto muchas cosas de mi vida en su sitio y eso me ayuda a ser más creativo. A nosotros, de hecho, todo lo que hemos hecho en la oficina nos ha permitido ser más creativos y más libres”, ha detallado el chef de Diverxo.

Sin embargo, Muñoz acaba de ser padre y eso puede complicar su ambición y sus ganas de seguir creciendo, dado que tiene que compaginar su trabajo con su familia. En este sentido, ha explicado que antes vivía “obsesionado” por el restaurante, los negocios, la creatividad y sus platos, pero ahora, aunque mantienen esa obsesión, ha puesto “límites”. “Me he tirado muchos años pensando que lo único importante en mi vida era mi trabajo, la creatividad o hacer un plato mejor que el del día anterior. Sigo teniendo esa obsesión, pero ahora sé que lo más importante está en mi casa. A día de hoy, eso es inamovible”, ha relatado.

A lo largo de la entrevista también habló de su forma de trabajar y de cómo se enfrenta a la creatividad, dado que la innovación es parte de su éxito: “Hacemos 50 o 60 platos nuevos cada año, y hemos tenido mucho éxito en estos 17 años. Pero tengo cierto miedo creativo porque ya has hecho cosas que a la gente le ha gustado mucho. La gente me dice que este año en Diverxo ha sido el mejor. Claro, por un lado, me entran ganas de no tocar nada en 5 años”. En este sentido, explica que él cocina más con la cabeza que con las manos.

El azúcar, la sal y la grasa

Capel le preguntó por qué antes no podía comerse y digerir satisfactoriamente un menú degustación de Diverxo y ahora sí. El chef explicó que cuando cocina piensa en una figura geométrica con muchas aristas. “Yo creo que la sal, la grasa y el azúcar tienden a igualar esas aristas. Pero cuantos más picos tenga, ¡mejor! A mí me gusta que mi cocina provoque muchas sensaciones y que de forma natural tenga picos amargos o ácidos”.

Además, especificó que cuando abusas de la sal, el azúcar y la grasa, esos picos se convierten “en valles con una pequeña curva”; por este motivo, ellos han decidido limitar “casi a 0″ el uso de estos productos. “Lo que hacemos es potenciar mucho el uso de muchos chiles y cítricos. Eso, para nosotros, hace las veces de sal, azúcar y grasa”.