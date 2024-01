De icono del pop con Locomía a vivir con 250 euros: el giro en la vida de Luis Font

Luis Font, uno de los integrantes de Locomía (Socialité)

Uno de los integrantes de Locomía, el icónico grupo musical que revolucionó la escena del pop en la década de los ochenta con su inconfundible estética de abanicos y hombreras, se encuentra actualmente en una situación personal y económica desesperada. Luis Font, quien junto a su hermano Xavier y otros dos estudiantes de moda fundaron Locomía, emergiendo desde una discoteca en Ibiza para alcanzar el éxito internacional, ha revelado recientemente que apenas sobrevive con una paga de 250 euros. Esta lamentable situación lo ha llevado, en sus propias palabras, “al borde de irme a vivir a la calle”.

Luis Font compartió detalles de su difícil travesía en una entrevista para el programa Socialité de Mediaset, donde habló sobre los oscuros momentos que ha enfrentado desde que fue forzado a salir del grupo que él mismo ayudó a fundar. “Cuando él (Xavier Font) me sacó del grupo, se me vino el mundo abajo, yo nunca había probado hasta entonces las drogas y ahí empecé a consumir cocaína”, confesó el exintegrante, relatando cómo la salida de Locomía marcó el comienzo de una espiral descendente en su vida.

La historia de Locomía es bien conocida por aquellos que vivieron la época dorada del grupo. Formados inicialmente como gogós en Ibiza, Locomía captó la atención del público no solo por su música electro-pop, sino también por un distintivo estilo visual que combinaba extravagantes abanicos y llamativas hombreras. Su ascenso al estrellato fue meteórico luego de que José Luis Gil, figura clave en la industria musical española, los descubriese y llevase a Madrid para grabar su primer EP en 1987.

Sin embargo, detrás del éxito y los reflectores, Luis Font enfrentaba una realidad muy distinta. Su eventual salida del grupo desencadenaría problemas personales y de adicción que lo acompañarían por años. “He estado al borde de irme a vivir a la calle. No quería seguir estando en la oscuridad, por lo menos en la calle me darían los rayos del sol, vería gente”, explicó Font sobre su situación actual, destacando la gravedad de sus problemas económicos y personales.

A pesar de los difíciles momentos, Luis Font ha encontrado un rayo de esperanza en el apoyo de sus amigos, a quienes describe como “ángeles”. Esta red de apoyo ha sido fundamental para evitar que su situación empeore. “Actualmente, tengo una paga de 250 euros. He buscado trabajo, he trabajado en sitios, pero me cuesta mucho encajar. Me merezco que me ocurran cosas buenas de una vez por todas”, manifestó, expresando su deseo de superar esta adversidad.

Otros artistas sin trabajo

Su situación es un eco de lo que otros artistas en España han enfrentado en tiempos recientes. Mónica Cervera, por ejemplo, actriz nominada a un Goya por Crimen ferpecto, vive actualmente en una situación de indigencia en Marbella. Asimismo, David Muro, conocido por su papel en Escenas de matrimonio, ha confesado enfrentar dificultades económicas severas, hasta el punto de tener que vender su casa para cuidar de su madre.

Con la esperanza de cambiar su suerte, Luis Font se ha ofrecido como candidato para participar en la próxima edición de Supervivientes, el reality show de supervivencia de Mediaset. “Yo soy un superviviente. Cada año cuando se abre el casting esperaba mi oportunidad, pero no se me ha dado. Volvería a tener un reto en mi vida”, comentó con esperanza de poder reiniciar su vida y salir de la precaria situación en la que se encuentra.

Las adversidades enfrentadas por Luis Font y otros artistas que han caído en desgracia resaltan las realidades muchas veces ocultas tras el brillo de la fama. Historias como la de Font sirven como recordatorio de la volatilidad de la industria del entretenimiento y la importancia del apoyo comunitario y la resiliencia personal en los momentos más difíciles.