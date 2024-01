Unos clientes de un bar toman comida de otro local, se niegan a recoger su basura e insultan a la camarera

Así dejaron la mesa unos clientes en el restaurante Rincón del Fontes en Murcia (Instagram @rincondelfontes)

España es un país de bares. Esta afirmación la corroboran los datos del INE, según los cuales nuestro país contaba con 168.065 abiertos a comienzos de 2023. A pesar de haber perdido casi 8.000 establecimientos de este tipo en 2022, nuestro estilo de vida, el clima y la tendencia a acostarnos más tarde que nuestros vecinos europeos sostienen al sector de la hostelería. Eso sí, trabajar de cara el público tiene sus riesgos y no siempre es gratificante.

En esa primera línea ante los clientes se sitúan los camareros. Una profesión muy demandada en España que está actualmente en el foco mediático. Por un lado, los hosteleros se quejan de que hay muchas vacantes abiertas... pero que son difíciles de cubrir. Por otro, los que ya han sido camareros o quieren serlo comparten su descontento por ofertas de empleo con condiciones precarias.

Estas situaciones, así como comportamientos particulares de clientes (por describirlos de una forma suave), son cada vez más compartidas en redes sociales. Cuentas como las de Jesús Soriano (@soycamarero), contribuyen a visibilizar los problemas de trabajadores del sector, y precisamente una de sus últimas publicaciones está dando mucho que hablar.

El célebre trabajador de la hostelería se hizo eco de un post en Instagram del restaurante murciano llamado Rincón del Fontes. En él, una camarera del local cuenta con detalle lo sucedido con unos clientes que se sentaron en su terraza, que tenían unos niños que tomaron comida de otro sitio y que, para más inri, se negaron a recoger su basura y se ofendieron con la empleada.

“Qué estupidez es esa. Para eso estás tú, que es tu trabajo”

La publicación del restaurante Rincón del Fontes en Murcia (@rincondelfontes)

Así fue la mala experiencia de la camarera del mencionado restaurante con unos clientes:

“Suelo poder presumir de clientes y de que trabajar de cara al público es bastante gratificante, pero hoy he vivido una situación totalmente distinta.

Un grupo de seis adultos con niños se ha sentado en una de las mesas de mi terraza para tomar unas cervezas. En cada una de las mesas hay un cartel que indica que a partir de las 20:00 h, las mesas de exterior quedan reservadas únicamente para el servicio de cenas.

Como querían quedarse más tiempo han pedido cuatro tapas. Tiempo después, los niños han aparecido con comida de otro sitio. Les he comentado que no estaba permitido traer comida de otro establecimiento por lo evidente: el uso de mis mesas es para el consumo de la comida que vendo.

Cuando se iban les he pedido que se llevasen la basura generada por lo que habían traído de fuera. Se han ofendido y me han dicho “qué estupidez es esa, para eso estás tú, que es tu trabajo”.

Les he tratado de explicar (lo más amablemente posible, aunque ha sido difícil) que mi trabajo no es recoger basura. Soy camarera y evidentemente limpiaré cuando te vayas, pero no soy tu criada personal, como para recoger basura que habéis generado y no me ha dado beneficio a mí.

Una de las mujeres ha comenzado a recoger esta basura, pero su marido le ha obligado a parar. Se han ido entre insultos y prometiendo darle mala fama al establecimiento, y han dejado toda la porquería que sus hijos han creado para que la recoja yo.

A veces, la hostelería te muestra su cara mala, y es que, gente maleducada hay en todas partes, pero trabajar de cara el público te obliga a lidiar con estas personas”.

La polémica que marcó la hostelería en 2023

Polémica por las palabras del presidente de Hostelería De España (Cepyme)

Las persistentes dificultades para llenar vacantes en la industria de la hostelería han sido un tema candente en el ámbito laboral el año pasado y prometen seguir siéndolo en 2024. Paralelamente, las redes sociales están repletas de historias sobre las condiciones laborales precarias, los sueldos bajos, los horarios extenuantes que con frecuencia sufren tanto empleadores como empleados en el sector de la restauración. Estas cuestiones han sido objeto de controversia a raíz de las declaraciones de José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de España.

En el contexto de las jornadas organizadas por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) sobre el desafío de las vacantes en el mercado laboral, José Luis Yzuel, presidente de la Confederación Española de Hostelería, participó en un debate en septiembre centrado en el problema de la falta de trabajadores para cubrir puestos en el mercado laboral español. Entre los presentes en estas jornadas se encontraban Gerardo Cueva, presidente de la confederación, y Pepe Álvarez, secretario general de UGT, aunque el presidente de los hosteleros destacó como el protagonista indiscutible.

Sus comentarios generaron un gran revuelo, ya que cuestionó la gravedad de que un camarero trabaje 10 horas y se burló sarcásticamente de las largas jornadas de trabajo en el sector. Yzuel también defendió que las condiciones laborales actuales son las mismas de siempre, sosteniendo que trabajar medio día, de 12 a 12, es una forma de “flexibilidad”. “Trabajar a turno partido, el sábado, el domingo, los festivos. ¡Las horas, que hacen 10 horas! ¡Joder, qué dolor!”, explicó.

Posteriormente, y en respuesta a las críticas en las redes, la cuenta oficial de Hostelería de España ha compartido un vídeo en el que Yzuel se disculpa y admite su error al hacer comentarios inapropiados en un contexto que requería seriedad al tratar temas laborales.