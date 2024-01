La aplaudida respuesta de una joven a quienes aseguran que su marido solo la quiere “por los papeles”

Las redes sociales se han convertido en un espacio más de socialización y aprendizaje. Son muchos quienes aprovechan las oportunidades que ofrecen estas plataformas para ampliar su número de contactos, para incrementar sus conocimientos o simplemente para reír y desconectar del día a día.

No obstante, también hay una cara B. Entre las comunidades de usuarios siempre se abren espacio quienes violentan el ambiente y convierten estas plataformas en un lugar hostil. Es frecuente que algunas personas hagan uso de la distancia y el anonimato para emitir comentarios perjudiciales contra otros o para atentar contra la integridad del resto. Además, hay quien también se atreve a entender y a describir la vida del resto.

En el caso de Aicha Dieye, un usuario anónimo y sin foto de perfil ha comentado en uno de sus videos afirmando que su marido está casado con ella por los papeles. Ante esta afirmación, la creadora de contenido, que se acerca a los 650.000 seguidores en la red social de TikTok, no ha dudado en pedir explicaciones a su pareja.



La respuesta de Aicha Dieye

“¿Quiere los papeles? Vamos a pedirle explicaciones”, ha manifestado Aicha Dieye en una respuesta que no ha estado exenta de sarcasmo. Así, la la usuaria ha recorrido rápidamente su casa desde la cocina al salón para protagonizar un careo con su pareja. La escena podía ser la de un capítulo estándar de cualquier comedia romántica.

“Oye, tú, que me he enterado por ahí que estás conmigo por los papeles”, ha recriminado a su marido. Este último se ha mostrado visiblemente desconcertado, pero una vez su pareja le ha vuelto a repetir la pregunta, ha entendido que se trataba de una broma y no ha dudado en seguirle el juego.

“Después de 14 años de matrimonio, cuatro niños juntos, toda una vida juntos, me parece que los papeles me han salido caros”, ha explicado él. Pero estas palabras no han sido suficientes para cortar el discurso de Aicha. “No sé, eso es lo que dice la gente”, ha respondido ella. “Yo ya no sé si quiero el divorcio, porque por papeles yo no estoy contigo, si no es por amor no”, ha concluido, mientras su marido no ha podido contener la risa.

La respuesta de los usuarios

“Me encanta pasar el tiempo con mi familia haciendo video y disfrutando”, dice Aicha en su descripción.

Y esto es algo que resulta evidente al ver esta publicación. La reacción de Aicha ha sido muy aplaudida por los usuarios de las redes sociales. En apenas unos días ha sumado cerca de 30.000 reproducciones y miles de respuestas. “A eso se le llama callar la boca con clase, viva el amor”, ha comentado uno de los usuarios”Ni viven ni dejan ser felices. Que duren toda la vida juntos, y esa gente maleducada y amargada que muerdan”, escribía otro.