Gran Premio de Madrid y de la concordia: la respuesta de Ayuso cuando le preguntan si invitará a Pedro Sánchez a la Fórmula 1

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, este martes en la presentación del Gran Premio de Madrid de Fórmula 1. (EFE/Rodrigo Jiménez)

La Fórmula 1 vuelve a Madrid, pero no al Jarama, sino con un circuito híbrido semiurbano entre las calles de Ifema y las de Valdebebas. La presentación tuvo lugar este martes. En ella intervino el jefe de este negocio, Stefano Domenicali, al que siguieron Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, los dos máximos responsables políticos que han logrado traer un espectáculo que, aseguran, no costará un euro a los madrileños, pero que reportará un 0,2% más de PIB, la creación de 8.200 empleos directos y 120.000 visitantes. Los beneficios “van a redundar en España entera”, proclamó la presidenta de la Comunidad.

Era notable, visible la satisfacción de los promotores. Habrá Gran Premio a partir de 2026 y al menos hasta 2035, pero la competición será solo deportiva, no política. Como en todo gran evento, la cooperación es un imperativo. En este sentido, una primera mano tendida es la de Madrid hacia Barcelona, a la que la capital no arrebata la Fórmula 1, sino que ambos proyectos son compatibles dentro del calendario. “A mí me gustaría que estuviera también en Montmeló, me alegraría mucho, no quiero que ningún proyecto de ningún tipo se vaya de una región española, pero no depende de nosotros”, afirmó Díaz Ayuso al término de la presentación.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, "orgullosa" de que "uno de los mayores eventos del mundo" vuelva a la capital de España "después de más de cuatro décadas".

Por la noche, la presidenta atendió a El Partidazo de COPE, a Juanma Castaño, que, muy hábil, no solo se interesó por la parte deportiva del acontecimiento. Explicó Díaz Ayuso que fue hace “más o menos dos años” cuando le expresó al presidente de Ifema, José Vicente de los Mozos, su “ilusión” de ver los monoplazas sobre el asfalto de Madrid. De los Mozos le respondió que “ya estaba sobre la pista”. Quiso insistir ella en que no hay “dinero público” en juego, que “es iniciativa privada la que va a ponerlo y arriesgar”. “Y nosotros vamos a organizar y no compromete nada. Al revés, potencia lo que tenemos y además al servicio de España”, zanjó.

“Espero que no sea él”

La pregunta, para quien conozca el tono desenfadado del programa, estaba al caer y, efectivamente, cayó. “¿Van a invitar ustedes a Pedro Sánchez al Gran Premio?”, deslizó Castaño. Y Díaz Ayuso respondió: “Pues mira, me gustará invitar a las autoridades que estén en ese momento, que espero que no sea él, pero invitar al que esté, ojalá fuera Feijóo, y si no pues a él también porque sí que es verdad que me gustaría que el presidente de mi país estuviera en un evento de esas características y cuando me pidan entradas, que me las pedirán, se las daré encantada a los miembros del Gobierno porque van a ver la alegría y la forma de celebrar un evento así. Lo hemos demostrado con la cumbre del Clima, con la cumbre de la OTAN, Madrid está preparada y sin comprometer el centro de la ciudad”.

Sánchez, sin aparición pública este martes, no se pronunció tampoco en sus redes sociales para felicitar a Madrid. Sí la ministra de Deportes, Pilar Alegría, que incluso recibió a Domenicali.

El CEO de la Fórmula 1 no descartó que haya dos grandes premios en España. “Por qué no”, dijo este martes. El contrato con Montmeló termina precisamente en 2026. El Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por Jaume Collboni (PSC), ha mostrado su predisposición a “incrementar la aportación económica actual para garantizar la competitividad de las instalaciones del circuito”.

Hoy día, la Fórmula 1 es uno de los acontecimientos deportivos que más atención merece en España, favorecido por la presencia de Fernando Alonso y Carlos Sainz.