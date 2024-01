El ‘truco’ de los audios del VAR que no para de repetirse

El árbitro central Jesús Gil Manzano (EFE/Manuel Bruque)

En un hito histórico para el fútbol español, LaLiga ha comenzado a transmitir los audios de VAR para esclarecer las decisiones arbitrales, una práctica inédita hasta el momento que se ha estrenado en la jornada 20 (el fin de semana pasado). La decisión ha sido anticipada desde fines del año anterior como una medida para aumentar la transparencia en el juego y facilitar a los seguidores una mejor comprensión de las acciones arbitrales.

El primer audio revelado se produjo en el encuentro entre Sevilla FC y Deportivo Alavés, disputado el pasado viernes en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Mariano se adelantó a Rafa Marín y provocó la patada del central babazorro, lo llevó al árbitro principal, Hernández Hernández, a consultar la pantalla del VAR previa recomendación por el árbitro de VAR, Pulido Santana. La situación generaba cierta tensión en el estadio, algo que se evidenciaba con el colegiado pidiendo silencio entre gritos.

VAR: “Te recomiendo que vayas a ver la pantalla”

Árbitro: “¿Tienes preparadas las imágenes? ¡Estoy hablando!”

VAR: “Está todo chequeado y está todo preparado”

Árbitro: “Señores, tranquilidad en el banquillo. La vamos a chequear”

VAR: “Te muestro el punto de impacto y luego en dinámica”

VAR: “Ves que se anticipa”

Árbitro: “Déjame ver quién juega balón. Es clave quién juega balón. Quiero una toma frontal, por favor. Para ver quién juega balón. Es muy importante ver quién juega balón. ¿Tenemos otra toma?”

Árbitro: (tras ver la toma frontal) “Vale, falta. Déjame verlo ahora de nuevo. Perfecto. El impacto por detrás de lleno sobre el delantero. Penalti del número 23. Sin tarjeta. Solo penalti”.

Te puede interesar: Así son las nuevas normas del VAR: se podrán escuchar las conversaciones en la Supercopa

El objetivo de la medida anunciada por la RFEF y el Comité Técnico de Árbitros es proporcionar una visión más abierta y transparente de las decisiones tomadas en el campo. El fin de semana anterior era el ‘debut’ y, por lo tanto, se desconocía al 100% el funcionamiento de esta nueva medida. La sorpresa llegó cuando se descubrió que las conversaciones que iban a salir a la luz serían las emitidas en televisión.

Momento de la polémica en el partido entre el Cádiz y el Valencia (EFE)

En el partido entre el Cádiz y el Valencia también hubo jugadas polémicas, sin embargo, los espectadores no han podido disfrutar de esas conversaciones. Una posible expulsión a un jugador del conjunto andaluz por un codazo pasó inadvertida. Hubo una conversación entre el árbitro de VAR y el de campo discutiendo la jugada y estudiando un mayor castigo, pero este diálogo no ha sido publicado al no aparecer en emisión, y el público no ha podido ser conocedor de lo que se debatió en esa conversación.

Este primer paso puede considerarse una evolución significativa en la relación entre el fútbol y sus aficionados, permitiendo una visión más íntima y detallada de los momentos críticos que pueden definir el rumbo de un encuentro. Con esta medida, LaLiga se coloca a la vanguardia en términos de comunicación y tecnología aplicada al deporte, ofreciendo nuevas herramientas para enriquecer la experiencia de los seguidores y mejorar la justicia deportiva. Y, pese a que, sin duda, esto supone un avance para la liga española, aún quedan matices por concretar. Habrá que esperar a que en medidas futuras el siguiente paso sea publicar el íntegro de dichas conversaciones, y no únicamente las que se emitan en televisión.