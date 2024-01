Alonso y Aston Martin disparan las expectativas con el fenómeno ‘hyperfocus’: “Significa visualizarse ganando el Mundial”

Fernando Alonso escucha las instrucciones del ingeniero Chris Cronin (Aston Martin)

“No recuerdo algo así desde 2012″. Fernando Alonso no podía ocultar su felicidad y satisfacción personal tras despojarse del casco en Abu Dabi, después de nueve meses repletos de momentos mágicos en los que consiguió lo más difícil, que no era la 33, sino convencer a todo el mundo de que era posible. No sólo la tan ansiada victoria, sino ser competitivo a los 42 años. Arriesgó cuando decidió abandonar Alpine, cuarta escudería la temporada pasada, para recalar en Aston Martin, séptima. El cambio era comprometido e incluso tildado de errático, pero el tiempo dio la razón al asturiano. Ha vuelto a sentirse fuerte con un monoplaza que le ha permitido bañarse en champán hasta en ocho ocasiones y certificar la mejor temporada en la historia de la escudería en general y su mejor actuación desde 2012 en particular.

“Lo que Fernando nos ha aportado es simplemente impagable, nos impulsa y nos hace mejores, realmente, es así de simple. Es tremendamente ambicioso y quiere luchar por el podio cada fin de semana”, expresa Mike Krack, jefe del equipo británico. A sus 42 años, Fernando Alonso vive una segunda juventud con Aston Martin. Ha logrado ocho podios en su primer año con Aston Martin y lo que es más importante en un piloto de su edad: no perder velocidad. Puede parecer un simple tópico, pero mantener dicho intangible es más difícil de lo que parece. Históricos pilotos como Graham Hill, doble campeón del mundo, y Michael Schumacher, heptacampeón, llegaron a la edad de Fernando alejados de su punta de velocidad y sin posibilidad de pelear por podios.

De la 33 a <i>hyperfocus</i>

La cuenta atrás para la temporada 2024 ya ha comenzado. Faltan dos semanas para que empecemos a ver los monoplazas y poco más de un mes para que lleguen los test de pretemporada. Y, de nuevo, gran parte de las miradas se las lleva Fernando Alonso, quien ha vuelto a despertar a sus seguidores con un nuevo movimiento que sustituye a la 33, esta vez, llamado hyperfocus. “Significa total dedicación a lo que haces. Estar unidos ahora, y también enviar un mensaje a todos los que estamos aquí para trabajar 24 horas, 7 días a la semana, y estar todos al 100%. La concentración es bastante extrema. Vivir por tu trabajo. Pensar todos los días en coches, y en mi caso, 24 horas al día. Hyperfocus significa, para cada persona dentro de esta organización, visualizarse ganando carreras, y en la lucha por el campeonato”, apunta el piloto español.

Mike Krack, jefe de rendimiento de la escudería británica, se sumó a la ola de ‘hyperfocus’ y señaló los puntos claves para poder luchar por los primeros puestos de la parrilla. “Focus es nuestra clara visión y ambición de construir un equipo de carreras ganador. Requiere no dejar piedra sin mover en la búsqueda del rendimiento, en la búsqueda del progreso. Se trata de que todos en el equipo se unan, unidos, cada uno desempeñando su papel, centrados sólo en lo que importa. Se trata de tener el valor de seguir nuestro propio camino y encontrar una forma mejor, de pensar de forma diferente e innovar, de seguir trabajando duro, de seguir mejorando”, explica.