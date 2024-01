La crítica de Ander Herrera a la Superliga: “El otro día escuchaba a su CEO y me hacía gracia…”

El centrocampista del Athletic, Ander Herrera (LaLiga)

El proyecto de la Superliga, anunciado inicialmente en abril de 2021 por una docena de prominentes clubes de España, Inglaterra e Italia, busca establecer una competición privada que asegurase la participación de equipos de alto perfil y de prestigio internacional de manera más regular que los actuales torneos continentales. Sin embargo, la reacción adversa de la UEFA, comandada por Aleksandr Ceferin, y de la FIFA de Gianni Infantino, así como el rechazo por parte de distintos sectores como las federaciones nacionales, la Asociación Europea de Clubes (ECA), varios gobiernos y la Comisión Europea, provocó un éxodo masivo y la desvinculación de la mayoría de los equipos que apoyaban la iniciativa.

Como resultado, muchos de los clubes que inicialmente habían respaldado la Superliga, entre ellos Atlético de Madrid, se retiraron del proyecto. Los promotores de la Superliga defienden que su propuesta es una liga europea abierta basada exclusivamente en el mérito deportivo, incluyendo varias divisiones y entre 60 y 80 clubes participantes. Además, prometen un mínimo de 14 partidos europeos garantizados por club.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europeo (TJUE) dictó sentencia, el pasado mes de diciembre, sobre la demanda presentada por la empresa ‘A22′, considerando posición dominante y contraria a las leyes de la Unión Europea de la UEFA a la hora de organizar competiciones de fútbol. En la sentencia, el TJUE ha dictaminado que existe un “abuso de poder dominante” por parte de la UEFA y la FIFA, posicionándose así en favor de la Superliga.

Tras todo el revuelo que ha causado el tema de la Superliga en el fútbol, Ander Herrera, centrocampista del Athletic Club de la Primera División, ha mostrado su postura contraria a dicha competición. “A mí no me gusta, no me gusta porque creo que quita sueños y quita ilusiones a los aficionados de los equipos pequeños. Los equipos grandes son equipos grandes porque existen los equipos pequeños. Es tan fácil como eso”, justifica sus motivos en una entrevista con ESPN. Dicha opinión parece no estar lejos de la de LaLiga, ya que, ha sido retuiteada en el Twitter de la entidad.

El centrocampista bilbaíno aboga por “mejorar la Champions”: “Creo que la UEFA tiene que mirar por el beneficio de todos los clubs y de los clubs que hacen grandes las competiciones de Champions como son el Real Madrid, el Barcelona, el Manchester United, la Juventus… Equipos tradicionalmente de Liga de Campeones que hacen grande la competición”. Herrera no cree que se les pueda decir a los aficionados del Girona “que si este año ganan la Liga no va a poder jugar contra los mejores”.

Esta opinión refiere a las declaraciones recientes del director ejecutivo de la Superliga, Bernd Reichard, las cuales le hacen “mucha gracia”. “Decía (Reichard) que los aficionados del Girona seguro que entenderían si les dicen que no pueden jugar la Champions League el año que viene, que tienen que ir a la tercera competición. Permíteme que me ría, eso es ridículo, absolutamente ridículo”, aseguró el centrocampista del Athletic.

“Entiendo que algunos aficionados de los equipos grandes y los respeto quieran la Superliga, pero a mí no me gusta. No me gusta porque creo que el Unión Berlín merece jugar la Champions porque el año pasado se lo ganó, porque si el Girona este año se lo gana merece jugar la Champions, porque la Real Sociedad el año pasado hizo una magnífica temporada y se merece estar en la Champions y no me creo que ningún aficionado de esos equipos acepte que otros les dirijan en sus sueños o que les digan no mira tenemos un plan mejor para ustedes. No van a jugar la Champions, van a jugar la tercera competición porque nosotros pensamos que es mejor para vosotros. Venga vamos a dejar las bromas aparte y vamos a ser serios”, concluye.