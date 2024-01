Las oposiciones con sueldos de hasta 60.000 euros a las que puedes optar con la ESO

Una opositora durante un examen, en una imagen de archivo. (Francisco J. Olmo / Europa Press)

La mitad de la población española tiene aspiraciones de convertirse en funcionario público tras la primera toma de contacto con el mercado laboral, según datos de una encuesta realizada por el portal OpositaTest. Los resultados también revelan que casi siete millones de personas de entre 18 y 55 años han opositado alguna vez para conseguir un puesto de estas características. El 21,9% de los trabajadores de la administración pública tiene 60 años o más, por lo que se jubilarán antes de 2027. El dato y las buenas condiciones laborales del sector hacen que esta opción resulte cada vez más atractiva para las nuevas generaciones.

Las oposiciones son una de las alternativas más cotizadas para conseguir un puesto fijo en el mercado de trabajo. Lo cierto es que muchos estudiantes no se atreven a dar el paso por el estrés y la dedicación que suponen. Preparar una oposición no es tarea sencilla, de hecho, requiere de muchas horas de estudio. La poca oferta y el amplio temario enfrían todavía más las expectativas de muchos aspirantes. El sector de las Fuerzas Armadas, sin embargo, tiene vacantes a las que no resulta tan complicado acceder.

En España, tenemos más de 3,5 millones de empleados públicos. Las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria son algunos de los sectores que presumen de tener una plantilla más amplia. Las instituciones sanitarias también tienen un gran número de profesionales en nómina, igual que ocurre con la docencia —tanto universitaria como no universitaria—. Los ciudadanos valoran principalmente la seguridad financiera y la mejor calidad de vida que ofrecen estos puestos. Las plazas de justicia e inspección de Hacienda están bastante cotizadas, pero las de Tropa y Marinería, por ejemplo, gozan de unos requisitos más laxos.

Las oposiciones de Tropa y Marinería

Los interesados en preparar alguna de estas oposiciones tienen que cumplir con una serie de requisitos, como estar por debajo de los 28 años y no tener antecedentes penales. Las Fuerzas Armadas no exigen ninguna titulación específica más allá del título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Los candidatos, además, tienen que acreditar las aptitudes físicas necesarias para los puestos de Tropa y Marinería: salto de longitud, abdominales, flexo-extensiones de brazos y carrera de doble recorrido. Las oposiciones para ser oficial en alguno de estos equipos no se rigen por un temario concreto y las pruebas escritas consisten en una serie de ejercicios psicotécnicos.

Los oficiales de Tropa y Marinería forman parte de las Fuerzas Armadas y desempeñan funciones militares y cometidos según la especialidad en la que se integren. La situación económica de los profesionales del sector, sin embargo, lleva meses generando polémica. La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) no alberga esperanzas de que el Ministerio de Defensa tome la iniciativa de actualizar las condiciones salariales de los oficiales. El Observatorio de la Vida Militar, de hecho, ha confirmado que los ingresos de los militares españoles están por debajo de los estándares tanto de la sociedad civil como de otros empleados públicos. El sueldo anual de un soldado no supera los 16.189 euros brutos anuales, según datos ministeriales relativos a 2022.