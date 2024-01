Los hipotecados que quieran pasar de tipo variable a fijo podrán ahorrar hasta 5.000 euros de media en comisiones

Si tienes 80 años, los bancos no te concederán una hipoteca (Freepik)

¿Tienes un préstamo hipotecario de tipo variable y te estás planteando cambiar a tipo fijo o realizar una amortización? La ley de ayuda a los deudores hipotecarios vulnerables exime durante este año del pago de comisiones cuando el cliente bancario haya decidido cambiar su hipoteca a tipo fijo o realice amortizaciones totales o parciales de un crédito a tipo variable. Aunque la norma está diseñada para aliviar la carga de las familias con más dificultades financieras, cualquier deudor hipotecario podrá solicitar la aplicación de esta medida, independientemente de su situación económica.

El Gobierno ha prorrogado durante todo 2024 el plazo para cambiar tu hipoteca de tipo variable a tipo fijo o realizar una amortización anticipada total o parcial sin pagar comisiones. Gracias a esta prórroga, los ciudadanos se librarán de pagar entre 2.500 y 5.000 euros de media para hipotecas de 150.000 y 300.000 euros, respectivamente. Esta norma incorpora ahora otra novedad. Durante 2024, esta exención de comisiones se extiende también a los cambios a hipotecas a tipo mixto con un primer tramo fijo de, al menos, tres años.

Además, si durante los primeros tres años de la vida del préstamo se realiza una novación o subrogación de acreedor, que implique el cambio de tipo variable a tipo fijo o con un primer tramo fijo de, al menos, tres años, la compensación o comisión por reembolso o amortización anticipada no podrá ser mayor que la pérdida financiera que pueda sufrir la entidad, con el límite del 0,05 por ciento del capital reembolsado anticipadamente. Si la novación no implicase amortización anticipada de capital, no podrá cobrarse ninguna comisión por este concepto.

Una vez transcurridos los tres primeros años de la vida del préstamo, la entidad no podrá cobrar compensación o comisión alguna en caso de novación del tipo aplicable o subrogación de acreedor en la que se pacte la aplicación, en adelante y para el resto de la vida del préstamo, de un tipo de interés fijo o con un primer tramo fijo de, al menos, 3 años.

Comisiones de cambiar una hipoteca variable a fija

Si estás cansado de los constantes cambios en el pago mensual de tu hipoteca, es posible que desees considerar la opción de cambiar a una hipoteca fija. Aunque el pago mensual de una hipoteca fija es estable, hay algunas cosas que debes tener en cuenta antes de tomar esta decisión. En primer lugar, debes comprender cómo funcionan las comisiones relacionadas con este tipo de transacción.

En general, cuando se trata de cambiar de una hipoteca variable a una fija, existen dos tipos de comisiones a tener en cuenta: la comisión del banco y los gastos legales. Hasta hace unos meses la comisión del banco se determinaba en función del importe total del préstamo y podía variar entre el 0,5% y el 1% del valor total del mismo. Por otro lado, los gastos legales suelen ser mucho menores y rondan entre los 150 y 300 euros.