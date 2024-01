Qué es la discalculia, el raro trastorno que sufre Aron Piper que le complica el día a día

Arón Piper en una imagen de 'El silencio' (Netflix)

El programa de entretenimiento de Pablo Motos, el Hormiguero, recibió el miércoles 10 de enero a los actores Arón Piper y José Manuel Poga con motivo del estreno de El correo, una película que llegará a las salas de cine el próximo día 19. Así, esta producción relata la historia de un joven emprendedor que se inserta como correo en una organización internacional dedicada al blanqueo de dinero. La historia está basada en hechos reales.

Por su parte, Aron Piper da vida al joven protagonista de este thriller. En este contexto, y después de haber recordado algunas anécdotas del rodaje de la película dirigida por Daniel Calparsoro, Pablo Motos le preguntó al actor por su patología. “¿Qué es la discalculia que sufres?”, expresó el presentador de El Hormiguero.

José Manuel Poga y @arontpiper nos presentan “El Correo”, una película dirigida por Daniel Calparsoro que se estrena el 19 de enero en cines #PiperPogaEH pic.twitter.com/FBChaeKAht — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 10, 2024

“Es una especie de dislexia con los números”

En su respuesta a la pregunta de Pablo Motos, Piper explicó que la discalculia,“es una especie de dislexia con los números”. De esta forma, esta condición neurológica dificulta el aprendizaje de las matemáticas (DAM), ya que afecta al correcto procesamiento numérico y al cálculo. Las dificultades con las matemáticas ocurren a todos los niveles. Así, conceptos básicos como las cantidades presentan una gran dificultad para los pacientes, por lo que cocinar, comprar e incluso llegar puntual a los sitios pueden ser todo un desafío.

Por su parte, el presentador quiso entender cómo la discalculia afecta a Piper en su vida diaria. La respuesta del entrevistado fue clara: “Me la complica tanto a que se me puede timar fácilmente con el dinero, todas las gestiones las hace mi representante”. “Me imagino que todo el mundo hace unos movimientos en su cabeza para calcular, que yo no hago. Yo haré otras cosas, doy mil vueltos, pero no llego al objetivo”, añadía.

“O sea, vas a un restaurante y si te dicen a ti que hagas la cuenta, ¿mal?”, preguntaba Motos. A esta cuestión le siguió una rotunda afirmación de Piper. “Sí, mal, pero con la vuelta aún peor”, aseguraba. “Pues que las negociaciones las haga todas tu representante”, zanjó Motos en tono humorístico.

(Foto: Instagram / @aron.piper)

Síntomas que pueden ser compatibles con la discalculia

Según indica Mayo Clinic, la discalculia es un trastorno del aprendizaje en matemáticas que puede causar problemas con la comprensión de los números y de su relación, con los cálculos, con las reglas básicas, así como con los problemas y la organización y el registro de la información numérica. Entre tanto, al igual que en otros trastornos del aprendizaje, convendría prestar atención a los siguientes síntomas para así comenzar a trabajar en estrategias que mejoren la situación de las personas que la sufren:

Existe una incapacidad para dominar las habilidades de matemáticas en los niveles de edad y grado esperados, o cerca de ellos.

Hay dificultades para entender y seguir instrucciones.

La persona extravía fácilmente tareas, libros escolares u otros artículos.

El afectado tiene dificultad para completar las tareas y las asignaciones en el tiempo previsto.

Quien lo sufre se porta mal, tiene comportamientos desafiantes o reacciones muy emocionales en la escuela.

El tratamiento temprano es clave para prevenir un agravamiento fututo. Un niño que no aprende a sumar números en la escuela primaria no será capaz de seguir el ritmo de niveles superiores, lo que puede derivar en problemas de salud mental.