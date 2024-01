Carmen Lomana, contra Bertín Osborne tras su decisión de no ejercer de padre: “No hay quien lo aguante”

Carmen Lomana en una imagen de archivo. (Europa Press)

La recién estrenada paternidad de Bertín Osborne sigue siendo uno de los temas del momento, no tanto por el nacimiento del pequeño, fruto de su relación con Gabriela Guillén, sino por las contundentes declaraciones que el presentador hizo después, afirmando primero que se haría una prueba de paternidad y, segundo, que “no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre”.

Tras escucharle, la socialité Carmen Lomana no ha podido aguantar las ganas de responder y le ha dedicado un tajante discurso en el programa de radio Las mañanas Kiss, en Kiss FM. “Me parece vergonzoso”, ha afirmado la madrileña sobre que Bertín no quiera ser padre, “es que ya lo eres, haberlo pensado antes”.

Carmen no ha dudado en manifestar su desconcierto ante la actitud de Osborne: “No entiendo que un señor de 69 años que ha estado saliendo con esta chica bastante encima la llame chavala”. Para ella, eso es una clara “falta de respeto, empatía y educación con una mujer que lo ha pasado fatal en el parto porque le ha dado hasta un paro cardiaco”. “Me parece de un macho alfa que no hay quien lo aguante”, concluyó.

Para que no le vuelva a suceder algo parecido, la colaboradora, cuya sección en el programa se llama El tribunal de Lomana, demostró que sabe usar muy bien la ironía, afirmando que “es que a lo mejor no se ha enterado de que existen los preservativos”. Por ello, sugirió a Bertín que se haga “una vasectomía, que sería lo mejor que debería hacer”.

Por su puesto, a su juicio el cantante es “culpable”, porque además de esta actitud no ha tenido ningún buen gesto hacia Guillén, considerando que lo “mínimo” por parte del padre hubiera sido “mandarle unas flores” o “una cartita, algo mono, decirle algo” y es que, según insistió, “ese niño, te guste o no, es tuyo”.

Y para terminar, quiso dejar bien claro que no le “parece bien” que Bertín Osborne haya concedido una exclusiva si es a cambio de dinero, pues si no quiere ser padre, no entiende por qué va “a ganar dinero a costa del nacimiento de este niño”. La respuesta solo la conoce él recién estrenado padre quien, de momento, ha optado por guardar silencio y no responder.

Si bien Gabriela Guillén ha querido mantenerse en un segundo plano desde que se supo su embarazo del cantante, cada vez es más conocida. De ella se sabe que tiene 32 años, es de origen latino y una persona muy polifacética. Además de haber trabajado como modelo, tal y como ha demostrado en una campaña de El Capote, una marca de moda, también es empresaria. En la actualidad regenta dos centros de estética en Madrid que se llaman MGG y están ubicados en la capital. Además, está licenciada en fisioterapeuta, algo que desveló el propio Bertín al decir en una entrevista contando que “me ha quitado dos lesiones que tenía de hacer deporte”.

Bertín y Gabriela se conocieron el pasado 2022 durante una campaña publicitaria de la marca El Capote, de la que él lleva años siendo imagen. Si bien no se sabe cómo empezó todo, lo que está claro es que tuvieron buena sintonía, ya que Osborne ha llegado a decir de ella que es una mujer “encantadora, simpática, muy guapa”. Ahora que son padres, las tornas han cambiado radicalmente y parece que ninguno quiere saber del otro más allá de lo estrictamente necesario.