Aston Martin y la gestión de Alonso y Stroll: “Es una situación peculiar porque uno de los pilotos es hijo del jefe”

Fernando Alonso y Lance Stroll durante la presentación del AMR23 (Aston Martin).

Fernando Alonso arriesgó cuando decidió abandonar Alpine, cuarta escudería, para recalar en Aston Martin, séptima, la temporada pasada. El cambio era atrevido e incluso se llegó a tildar de errático, pero el tiempo ha dado la razón al asturiano. Volvió a sentirse competitivo con un monoplaza que le permitió bañarse en champán hasta en ocho ocasiones y certificar la mejor temporada en la historia de la escudería en general y su mejor actuación particular desde 2012.

“Lo que Fernando nos ha aportado es simplemente impagable, nos impulsa y nos hace mejores, realmente, es así de simple. Es tremendamente ambicioso y quiere luchar por el podio cada fin de semana”, expresa Mike Krack, jefe del equipo británico. 280 puntos, ocho podios y una vuelta rápida son algunas de las estadísticas registradas por Fernando Alonso y Lance Stroll al volante del AMR23 que permitieron a Aston Martin finalizar quinto en el Mundial de equipos y ganar el título de ‘escudería revelación’ del Gran Circo en 2023. Gran parte de culpa tiene el asturiano, quien ha recabado 206 por los 74 de su compañero de equipo.

Te puede interesar: El escudero de Schumacher en la Fórmula 1 se rinde a Fernando Alonso: “¿Cómo puede ser posible?

Rapapolvo de Alonso a Stroll

En carrera fue un 18-3 a favor de Alonso y en clasificación 19-3. No hay ningún apartado en el que Stroll haya salido victorioso con respecto a su ilustre compañero. Aunque excusas ha tenido para ello. Comenzó la campaña mermado tras sufrir un accidente con la bicicleta que le hizo perderse la pretemporada e iniciar el curso sin ni siquiera poder salir del monoplaza por su propio pie. Es más, tuvo que someterse a una operación en su muñeca derecha nada más iniciar el curso, coincidiendo con el mejor momento de Aston Martin en general y Alonso en particular.

Comparativa entre Fernando Alonso y Lance Stroll a lo largo de la temporada 2023 (F1).

Fuera del asfalto, la relación entre ambos pilotos ha sido inmejorable. Stroll asumió su rol y, a diferencia de Esteban Ocon en Alpine, no fue agresivo con el asturiano. “Tenemos una situación particular, obviamente, porque uno de los pilotos es el hijo del propietario y el otro es un experimentado piloto maduro. Así que hay que pensar: ¿cuál es la dinámica y cómo va a evolucionar?”, explica Mike Krack, jefe de Aston Martin a Motorsport. “Cuando Fernando se unió a nosotros, mucha gente nos advertía de que podía ser difícil, así que intentamos prepararnos. Teníamos que pensar cuál era nuestro enfoque -y no sólo yo, sino también el director deportivo y el director de rendimiento- y cómo íbamos a gestionar a los medios de comunicación”, añade.

La opinión del jefe de Alonso en Aston Martin sobre la posibilidad de que el coche de 2024 gane carreras.

La verdad como llave hacia la tranquilidad

Krack abogó por no ocultar nunca nada a ninguno de los dos pilotos, aunque a veces fuera desembocara en situaciones comprometidas. “La verdad es a veces la parte más dura, y esas son las conversaciones más difíciles. Pero si las tienes, es mucho más fácil después. Incluye cosas como, ¿cómo competimos entre nosotros? ¿Cómo nos tratamos? ¿Cómo tratamos las cosas si tenemos resultados más difíciles?”.

“Conseguimos, con la contribución de ambos pilotos y de todo el mundo alrededor, mantener una relación abierta, sincera y transparente, y eso lo hizo realmente fácil. Pero tengo que decir que Lance y Fernando, la forma en que trabajan el uno con el otro, la forma en que se tratan, no necesita ninguna intervención por nuestra parte, porque son simplemente muy maduros. Pusieron el equipo por delante de todo, y es lo mismo para nosotros. Para nosotros, el equipo lo es todo”, sostiene. “Saben que tenemos nueve competidores duros ahí fuera, y nosotros no ganamos nada luchando entre nosotros. Eso es realmente muy útil. Así que crédito a ambos por la forma en que lo manejaron”.