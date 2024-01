Nuevo lío monumental del Nápoles y Osimhen antes de enfrentarse al Barça Champions: “Eres una basura humana”

Osimhen se marcha enfadado tras ser expulsado ante la Roma en un partido de Liga (REUTERS).

En Nápoles nunca reina la calma, ni siquiera tras ganar el Scudetto 33 años después. Un hito que lograron por última vez cuando Maradona jugaba en el equipo italiano. La actualidad napolitana no responde a su histórico triunfo. Se han juntado gran cantidad de intangibles. Este verano tomaron decisiones extrañas de mercado, los irregulares resultados propiciaron la destitución de Rudi García, y a ello se suma el bajo nivel de Kvaratskhelia y Osimhen. Precisamente los dos protagonistas de la última polémica que envuelve al club italiano. Todo lo origina Mamuka Jugeli. El agente de su compañero, Khvicha Kvaratskhelia, que habló del futuro del nigeriano asegurando su marcha a Arabia Saudí.

“Victor acaba de firmar un nuevo contrato, ¿pero usted piensa que se quedará en Nápoles para siempre? Digo que podría marcharse a Arabia Saudí durante el próximo verano. Khvicha no aceptaría marcharse a Arabia ni si le ofreciera 1.000 millones de euros”. Sus declaraciones enfadaron muchísimo al delantero, que esta noche, desde la concentración de Nigeria, respondió de manera durísima en Instagram: “Querido Mamuka Jugeli, eres un pedazo de basura humana y una vergüenza. Me avergüenza tu manera de razonar. Imbécil, mantén mi nombre fuera de tu boca”. Osimhen acaba de renovar su contrato con los azzurri hasta 2026, percibiendo el mayor sueldo neto en la historia del club –10 millones de euros netos– y una cláusula de rescisión de 130 millones.

Roberto Calenda, representante de Osimhen, le puso más leña al fuego, atacando también al agente de Kvara en ‘X’: “Cada uno debe mirar en su casa y respetar el trabajo de los demás. No es correcto hablar del futuro de jugadores que no se representan, se crean problemas y malentendidos, además de previsiones desdichadas dignas de un pésimo adivino. Las supuestas declaraciones del agente Mamuka Jugeli son graves, superficiales e inaceptables. Además, ponen a mi representado Victor Osimhen en una imagen negativa ante los hinchas del Nápoles, sin ninguna razón o relación con la realidad. Acabamos de firmar una renovación y el único deseo de Victor, además de la Copa de África, es ayudar al Nápoles. Lo demás es basura”.

Osimhen, de nuevo en el centro de una polémica

El cruce de declaraciones entre Osimhen y el representante de su compañero es la última, pero no la primera polémica del nigeriano esta temporada. A principios de curso, antes de enfrentarse al Real Madrid en Champions, Osimhen erró un penalti ante el Bolonia que hubiera significado el triunfo napolitano y Rudi García decidió sustituirlo, lo que provocó el enfado de un Osimhen que le recriminó su decisión. Pero la cosa no iba a quedar ahí. Todo saltó por los aires cuando la cuenta de TikTok del Nápoles subió un polémico vídeo en el que se burlaban del delantero centro por su error desde los once metros. Después de su publicación, pese a que posteriormente fue eliminado del perfil, el agente del jugador, Roberto Calenda, fue muy contundente con el club.

Victor Osimhen no saludó a sus compañeros del Napoli

“Lo que ha ocurrido hoy en la cuenta oficial del club en la plataforma TikTok no es aceptable. Un vídeo burlándose de Víctor se hizo público primero y luego, tardíamente, se eliminó. Un hecho grave que provoca daños gravísimos al jugador y se suma al maltrato que está recibiendo el chico en los últimos tiempos entre juicios mediáticos y fake news. Nos reservamos el derecho de emprender acciones legales y tomar cualquier iniciativa útil para proteger a Victor Osimhen”, avisó su representante a menos de una semana de que el Nápoles se enfrentase al Real Madrid en la segunda jornada de fase de grupos de la Liga de Campeones.

Existió, además, otro supuesto vídeo borrado por el club en el que se compara el peinado de Osimhen con un coco, pero su agente no hace referencia a él y no se ha podido comprobar la veracidad. El delantero, para más inri, no ha renovado aún con el Nápoles, pese a que De Laurentiis, el polémico dueño del club, lo ha anunciado dos veces públicamente. El vestuario del Nápoles, un polvorín a poco más de un mes de enfrentarse al Barça en Champions.