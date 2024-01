Las nuevas medidas de la ATP y la WTA: adiós al tenis de madrugada y pelotas más uniformes desde 2025

Jannik Sinner en las ATP Finals (EFE/EPA/Alessandro Di Marco)

Jannik Sinner no terminó el pasado Masters 1000 de París. Lo preocupante es que el número cuatro del mundo se retiró del torneo por decisión propia, sin lesiones de por medio. Lo hizo en señal de protesta contra la organización, que le forzaba a jugar un partido a partir de las 17:00 horas después de haber terminado el anterior a las 02:34 de la madrugada del mismo día. El descanso era insuficiente, así que el italiano no tuvo más remedio que bajarse del barco: “Tengo que tomar la decisión correcta para mi salud y mi cuerpo”. Su medida, justo antes de ser subcampeón de las ATP Finals y campeón de la Copa Davis con su país, no cayó en saco roto: tanto la ATP, el circuito masculino, como la WTA, el femenino, han determinado ahora que se acabaron los horarios intempestivos en el tenis.

La problemática que llevó a decir ‘basta’ a Sinner venía siendo una constante en el deporte de la raqueta durante los últimos años. Acabar los partidos más allá de la medianoche se había convertido en una dinámica peligrosa tanto para los jugadores como para los aficionados. Al durar más los encuentros de media, esta circunstancia se daba con mayor asiduidad. Pero esas sesiones golfas tenísticas pasarán a la historia desde este mismo enero, sin entender de géneros y eventos.

Te puede interesar: El cambio drástico en la ATP que afectará a Alcaraz y Nadal desde 2024

La nueva normativa a aplicar desde 2024 establece que durante las jornadas, que arrancarán a las 11 de la mañana, no podrá haber más de cinco choques al día por pista, repartidos de la siguiente manera: tres en sesión diurna y dos en la vespertina. Esto llevará a que no haya acción después de las 23:00 horas, salvo que así lo aprueben, previa consulta entre todas las partes, la organización de la competición, la ATP y la WTA.

Sesión nocturna en el pasado US Open (Geoff Burke-USA TODAY Sports)

De hecho, aquellos duelos que no hayan podido iniciarse, como tarde, a las 22:30 tendrán que ser trasladados a una pista alternativa, para lograr que su comienzo no sea más tarde de las 23. La última indicación a este respecto es que las sesiones nocturnas van a ponerse en marcha no más tarde de las 19:30. Eso sí, la recomendación es que sea una hora antes, a las 18:30, cuando se dé el pistoletazo de salida a ese turno.

Te puede interesar: Críticas a Nadal en Francia tras perderse el Open de Australia

Por lo tanto, el veto a las madrugadas es un hecho. Las únicas excepciones que se contemplan tienen que ver con motivos de tradición cultural local, meteorológicos o que sean considerados situaciones atenuantes. La última palabra la tendrán la ATP y la WTA, que también se han puesto manos a la obra con otra crisis que necesitaba ser atajada: la de las pelotas.

Qué pasa con las pelotas en el tenis: Nadal se suma a las críticas en su regreso a las pistas.

Las pelotas tendrán que esperar hasta 2025

Sin embargo, el asunto más criticado últimamente entre los tenistas no va a tener solución en el corto plazo. Habrá que esperar hasta 2025 para que la calidad y la consistencia de las bolas gane enteros. ¿Cómo se conseguirá mejorar en este ámbito? Implantando pelotas más uniformes y siendo más estrictos con el producto, en términos de certificación y especificación y sin que esto suponga una merma de los ingresos de los torneos.

Se quiere buscar coherencia y centralización con el elemento central del juego. Porque, en estos momentos, cada uno hace la guerra por su cuenta. Es decir: un torneo elige un patrocinador o proveedor de pelotas propio, que no tiene por qué ser el mismo que se escoja en otra cita del calendario. Esto ha derivado en una posible inconsistencia de las pelotas, que cada vez sienta peor a los protagonistas ante las variaciones entre competiciones y superficies.

“Tantos cambios de pelotas provocan lesiones en la muñeca como la de Novak (Djokovic). La ATP tiene que hacer algo porque los jugadores no paran de sufrir”, pedía Nick Kyrgios hace unos días, tras el sobresalto que vivió el líder mundial en Australia. Ante la denuncia generalizada, las cartas en el asunto se han acabado tomando. ¿Por qué no se notará aquí y ahora, como en el caso de los horarios? Se está llevando a cabo una revisión estratégica de las pelotas de tenis. Con el objetivo, se entiende, de acertar de lleno cuando llegue el momento de la rectificación.

Pelotas de tenis en un torneo (REUTERS/Kevin Lamarque)

Estas novedades se unen a las que afectan a la puntuación en el caso de la ATP, que ha pasado a repartir más puntos en todas las rondas, salvo para el campeón de los trofeos, que seguirá sumando lo mismo. Todo en pos de que el espectáculo continúe sin resentirse.