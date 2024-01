Alcaraz señala su “principal objetivo” en 2024 y cómo llega al Abierto de Australia

Alcaraz en una exhibición en Murcia (Edu Botella - Europa Press)

El Abierto de Australia ya está a la vuelta de la esquina. Y con él, el inicio de la temporada para Carlos Alcaraz. El número dos del mundo está entre los tenistas que optan a llevarse el primer Grand Slam del año, el único que todavía no ha ganado junto a Roland Garros. En su camino por recuperar el liderato de la ATP, el español intentará protagonizar una buena actuación en Melbourne, donde su techo, de momento, es la tercera ronda.

Las cuentas para volver a asaltar la cima del circuito masculino y desbancar de esta a Novak Djokovic están claras: ser campeón del torneo, quedar finalista y no jugar por el título contra el serbio, acceder a semifinales y que Nole pierda en cuartos de final o antes o llegar a cuartos y que el vigente ganador no haga lo propio. Al no haber estado en el Open de Australia por lesión en 2023, no tiene nada que perder. A diferencia de su máximo rival, que defiende 2.000 puntos en el evento.

Antes de que la competición le absorba, el murciano pudo ver el curso que viene con perspectiva, a la par que lo conseguido hasta la fecha. Lo hizo en una entrevista en Le Figaro en la que abordó en profundidad la actualidad más candente a su alrededor. Durante la conversación con el diario francés, que ha salido a la luz ahora, Alcaraz ha dejado claro cuál es el evento que más le obsesiona de aquellos que va a disputar en 2024.

Alcaraz celebra su triunfo ante Djokovic en Riad (REUTERS/Ahmed Yosri)

Alcaraz señala el torneo que quiere ganar a toda costa en 2024

“Los Grand Slams y los Masters 1000 antes de los Juegos son prioritarios, pero representar a mi país en los Juegos Olímpicos es mi sueño”, reconoce Alcaraz. De ahí que no dude en añadir: “Ganar la medalla de oro en París sería genial y es mi principal objetivo para 2024″. Que no el único. También tiene entre ceja y ceja “Roland Garros, un torneo que suele gustar entre los españoles”. Casualmente, ambas competiciones compartirán pista.

“Espero que los dos estemos en buena forma para entonces”, expone Alcaraz sobre la posibilidad de formar pareja olímpica en dobles con Rafa Nadal, que se viene aireando lo suyo en los últimos meses. Él es el primer interesado en que el sueño se haga realidad, ya que su primer recuerdo de unos Juegos es “cuando Rafa ganó la medalla de oro con Marc López”, en Río 2016.

Centrándose en el presente más inmediato, Carlitos cree que afronta el grande inaugural de la campaña “al 70 o 75%”, tirando de la autocrítica que suele caracterizarle: “Tengo mucho margen de mejora. Mi tenis es bueno, pero mental y físicamente también necesito mejorar, así que es una mezcla de todo eso. Sólo tengo 20 años y aún puedo mejorar mucho. El tenis cambia constantemente, y hay que adaptarse y evolucionar con él”.

De ahí que Alcaraz sea el primero en señalar la evidencia: 2023 tuvo dos mitades muy diferenciadas en su caso. “He vivido experiencias increíbles que me han ayudado mucho a elevar mi nivel de juego, a crecer como persona y como jugador, a saber afrontar determinadas situaciones y a mantener los nervios bajo control en los momentos difíciles. La primera parte de mi temporada fue espectacular, pero después de Wimbledon pasé por un periodo un poco complicado. El año 2023 fue muy largo y muy exigente”, concede.

Novak Djokovic y Carlos Alcaraz (REUTERS/Ahmed Yosri)

Incluso la consecución de su segundo major, en Londres, le pilló un tanto ‘desprevenido’. “Sinceramente, me sorprendí a mí mismo. No esperaba ganar de la forma en que lo hice, venciendo a Novak en una final épica. Sabía que estaba preparado para un buen resultado, pero la forma en que gané me sorprendió, para ser sincero”, desvela un Alcaraz que aprovecha la ocasión para elegir una habilidad de cada integrante del Big 3: “La clase de Federer en su juego y su movimiento, la devolución y el revés de Djokovic y la fuerza mental de Nadal”.