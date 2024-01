Una mujer utiliza el truco de Dakota Johnson y se hace pasar por una empleada de George Clooney para conseguir mesa en un restaurante

Imagen de archivo de George Clooney. EFE/EPA/NINA PROMMER

Reservar en un restaurante a veces puede resultar una tarea complicada. Y es que, en cuanto uno se pone de moda, las reservas se disparan y conseguir una mesa puede resultar imposible, sobre todo para aquellos normales que no tenemos un apellido reconocible como Clooney. Por eso, algunas como Dakota Johnson, según revelo en febrero de 2022 en el problema Fallon Tonigh, tiene un truco infalible para poder conseguir una mesa cuando la cosa está complicada. Y ahora, según se ha podido conocer, parece que le ha salido una imitadora que emplea la misma artimaña para que no se le resista la reserva en ningún local.

La actriz explicó que se hacía pasar por una empleada de George Clooney para que pareciera que la mesa era para él. Además, según reveló, había utilizado este truco en numerosas ocasiones y siempre le había funcionado. ¿Quién le diría que no a George Clooney? Esta historia conquistó las redes sociales cuando salió a la luz y ahora parece que hay otra persona que ha querido poner a prueba esta estrategia. Se trata de la usuaria de Tiktok @hibselivre quien se ha hecho pasar por una asistente del actor para comprobar si realmente funciona esta treta.

Te puede interesar: El aviso de un experto a los que ponen una cucharilla en la botella de champán para que no se vaya el gas

La usuaria ha grabado toda la conversación y ha subido el video a la red social, una reproducción que se ha extendido como la espuma y que rápidamente se ha hecho viral. “Pov: hemos usado el truco de Dakota Johnson para conseguir mesa en un restaurante y ha funcionado”, explica la usuaria en la descripción, donde lo primero que se ve es a una persona hablando por teléfono, con la persona responsable del restaurante. En la conversación, le hace entender que irá al restaurante con George Clooney con una frase en concreto: “Lo tengo que hablar con el equipo de George Clooney y te vuelvo a llamar”.

Lejos de que la conversación quede únicamente con la reserva de una mesa, la usuaria tiene más exigencias respecto al horario al que quiere acudir al local. En concreto, reclama que sea lo más tarde posible. “¿Las 7 es lo más tarde que tienes? Mejor que sea a las 8, pero déjame primero comentarlo con mi equipo y vuelvo a llamarte. Te llamaré de nuevo en cinco minutos, ¿de acuerdo? Muchas gracias”, concluye la conversación.

Te puede interesar: El vídeo viral de un estadounidense que va a hacer la compra a Mercadona: “Es una locura ver los precios…”

El truco de Dakota Johnson funciona

Mientras transcurre toda la conversación, la persona que graba no puede evitar reírse al escuchar a su amiga asegurando que acudirá al restaurante con Geoge Clooney, algo que no era verdad. Lo cierto, es que estas usuarias consiguen su objetivo: una reserva en el restaurante; y una conclusión: el truco de Dakota Johnson funciona. Lo que no se sabe es si finalmente llegaron a presentarse en el restaurante o únicamente era para conocer si funcionaba esta artimaña. Una cuestión que algunos en comentarios se han preguntado: “Pero, ¿Qué pasa cuando llegas allí y no eres George Clooney?”.