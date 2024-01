Mónica García no aclara qué pasará con las comunidades que no impongan la mascarilla obligatoria en centros de salud: “Suerte en la vida”

La ministra de Sanidad, Mónica García (A. Pérez Meca / Europa Press)

El uso de la mascarilla será obligatorio a partir de este miércoles en todos los centros sanitarios con el fin de paliar los efectos del repunte de casos de infecciones respiratorias en el sistema sanitario. Sin embargo, la ministra de Sanidad, Mónica García, no ha aclarado qué ocurrirá con aquellas comunidades que se resistan a imponer a esta medida. Una decisión que ha sido anunciada a pesar de la falta de acuerdo con las autonomías durante la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Así, Sanidad cuenta con un plazo de 48 horas en el que los Gobiernos regionales podrán estudiar la propuesta que se ha puesto sobre la mesa y presentar las alegaciones que consideren oportunas. Una vez finalizado ese plazo, se adoptará esta medida siguiendo lo establecido por el artículo 65 de la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que permite la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública.

La titular de Sanidad ha explicado en una entrevista en Cadena Ser: “De aquí al miércoles vamos a estudiar las propuestas y vamos a hacer todo lo posible para velar por la salud de la población. Si la herramienta que tenemos es la de declaración de actuaciones coordinadas, la usaremos. Creo que somos suficientemente científicos y maduros como para hacerlo. Tiene una buena respuesta por parte de la población. No creo que sea un gran drama. Es una medida de orden básica y sencilla”. Esta es una de las herramientas que el departamento de Sanidad ha puesto sobre la mesa para reducir el número de contagios de la gripe.

Durante la última semana de diciembre, según ha explicado, se ha producido un repunte de la gripe que ha llevado a una incidencia de una media de 1.000 casos por 100.000 habitantes, lo que ha elevado el número de ingresos y tensionado el sistema sanitario. “No podemos permitir que una enfermedad estacional tenga el mismo impacto que una pandemia”. A lo que ha añadido que la curva se ha empinado mucho, aunque ya saben que hay que hacer. “Lo aprendimos en la pandemia”, aseguraba.

Respecto a la reunión del Consejo Internacional, que ha concluido sin acuerdo, ha afirmado: “En el Consejo Interterritorial ha quedado plasmado que el PP se tiene que aclarar. Algunas comunidades han puesto la obligatoriedad de la mascarilla en centros de salud. Había algunas comunidades que estaban reacias y otras admitían que la mascarilla era la solución. El PP tiene que dejar de hacerse contrapropuestas. Si pueden abandonar el negacionismo... Hablamos de ponerse la mascarilla cuando vamos al centro de salud, creo que hemos aprendido durante la pandemia”.

Y si rechazan imponer la medida

Lo que no ha dejado claro es qué ocurrirá con aquellas regiones que no impongan la mascarilla obligatoria en los centros de salud. “Creo que somos suficientemente científicos y maduros como para hacerlo. Tiene una buena respuesta por parte de la población. No creo que sea un gran drama. Es una medida de orden básica y sencilla”, ha considerado.

A lo que ha añadido: “El que quiera jugar al escondite y con la salud de la gente, suerte en la vida. No nos podemos acostumbrar a que una epidemia como la gripe, que es estacional, no podemos acostumbrarnos a que esto derive en suspensión de quirófanos, aplazamiento de cirugías, etc. En la pandemia hemos aprendido algo. El que quiera jugar al escondite con la salud de los ciudadanos, allá él. Nos vamos a poner con las comunidades para coordinar las actuaciones”.