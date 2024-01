Un Barça sin colchón lo apuesta todo al K.O.: “Nuestro objetivo es llegar a la final y de Copa del Rey y ganarla”

Gündogan celebra su gol anotado ante la UD Las Palmas (REUTERS).

Año nuevo, vida nueva. O no. El Barça se llevó ante Las Palmas un partido que bien podría catalogarse como la tercera parte de su último encuentro del 2023, ante el Almería. Aquel día Sergi Roberto desniveló en el tramo final un partido que los indálicos llegaron a empatar hasta en dos ocasiones. 14 días más tarde, Gündogan recibió el testigo del capitán azulgrana como salvador del Barça al anotar con el tiempo cumplido y de penalti el gol que sellaba (1-2) la remontada –cuarta esta temporada– tras el tanto inicial de Munir.

Una pena máxima, de esas que alimenta muchas tertulias, sacó al Barça de una situación dramática en la Liga. Sinkgraven empujó a Gündogan y el árbitro no dudó. Los de Xavi, al igual que ante el Almería, volvieron a ser endebles en el primer tiempo sin ni siquiera tirar a puerta, pero reaccionaron en el segundo acto para agarrarse a LaLiga con el sufrimiento como compañero de viaje. Ganan, pero no convencen. Es la decimotercera victoria por la mínima de las 16 que llevan esta temporada. Llega al final de la primera vuelta a siete puntos de Real Madrid y Girona, pero con su fútbol lejos del que practican el dúo cabecero.

La Copa cobra mayor importancia

“No va a volver a ocurrir, es responsabilidad mía. El primer tiempo es inaceptable”. Xavi, contundente, auguraba tras vencer al Almería que las primeras partes vacías se acabarían. No obstante, antes de que se cumpliese el primer cuarto de hora, su equipo ya iba a remolque. De ahí que el choque ante el Barbastro en Copa del Rey (21:00) crezca en importancia para los azulgranas, en busca de su mejor versión sobre el verde. “Si pensamos que va a ser sencillo, ya nos estaremos equivocando. Tienen cosas muy buenas. Fe, coraje, agresividad. Habrá un gran ambiente y será complicado. Un error nos puede dejar fuera”, asegura Xavi.

Su equipo, eliminado de la fase de grupos de Champions en las pasadas dos temporadas, ha acabado primero este curso, pero sin transmitir buenas sensaciones a través de su juego. En lo que va de curso ha encajado más que el total de la pasada campaña y únicamente Koeman cuenta con peor porcentaje de victorias que Xavi. No son sólo los números, también el ambiente y esa comunicación no verbal cada vez más expresiva ante la cada vez más dubitativa comunicación verbal.

Vitor Roque durante su debut como jugador del Barça ante Las Palmas (REUTERS).

El Barça vuela sin paracaídas. No tiene margen de error en Liga y buena parte de su temporada pasa por el los torneos del K:O: Champions, Supercopa de España y Copa del Rey. “Tenemos muy poco que ganar y mucho que perder. Somos muy favoritos. No sólo por la categoría. Tenemos que jugar con los cinco sentidos. Tienen ante ellos el partido de su vida. Están acostumbrados a un fútbol directo. Ya nos costó contra el Intercity el año pasado. Los precedentes nos dicen que no va a ser sencillo. El objetivo es llegar a la final y ganarla”, advierte el técnico catalán.

Opción Vitor Roque

Las lesiones de Ter Stegen, Pedri, Gavi, Marcos Alonso y Cancelo obliga a Xavi a tirar del fondo del armario en el que se encuentra Vitor Roque. Debutó en la última jornada ante Las Palmas y a punto estuvo de estrenarse como goleador antes de ser presentado de manera oficial. Se desmarcó y peleó, pero falló las dos que tuvo. La sanción de Lamine Yamal, cumple ciclo por la expulsión en la Copa Juvenil del año pasado, podría abrirle las puertas de la titularidad a un delantero que, sin ver puerta, ya ha marcado el su primer tanto como jugador culé.

El barcelonismo necesita un jugador que le regale una dosis de ilusión a su equipo, superado en siete puntos por Real Madrid y Girona, con el Athletic a sólo tres, una crisis de juego traducido en críticas hacia el estilo y la desmovilización social. La coyuntura demanda medidas urgentes y el Barcelona ha adelantado al mercado de invierno la incorporación de Vitor Roque que estaba inicialmente pactada para el verano de 2024. En Can Barça esperan que su llegada, valorada en 30 millones de euros fijos más 31 en variables, mueva montañas como la de Montjuic.