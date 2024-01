Miguel Ángel Tobías, creador de ‘Españoles en el mundo’, cruzará el Atlántico a vela con 10 desconocidos: todo sobre su nuevo proyecto

Miguel Ángel Tobías.

El director y productor Miguel Ángel Tobías se embarcará a partir del próximo miércoles 10 de enero en un nuevo proyecto audiovisual. El creador del exitoso formato Españoles en el mundo cruzará a vela el océano junto a diez desconocidos, una aventura de descubrimiento personal que plasmará en el documental Atlántico: navegantes del alma.

Los tripulantes de la embarcación tienen entre 17 y 80 años y explorarán la conexión humana en esta ambiciosa travesía que partirá este miércoles desde la isla canaria de Lanzarote. El documental se sumergirá en la intimidad de los protagonistas para mostrar su día a día en el viaje, retratando “la capacidad humana para conectarse, sanar y crecer, incluso en mitad del océano”, adelanta el equipo de Tobías.

Esta aventura permitirá a los navegantes forjar conexiones profundas a bordo, revelando sus miedos y deseos más profundos y compartiendo experiencias de amor, pérdida, triunfos personales y desafíos inquebrantables. “Esta travesía es más que un simple viaje en barco; es una exploración profunda del ser humano en un entorno único. Estoy emocionado de compartir esta experiencia con personas que nunca se han conocido entre sí, y creo que los espectadores se sentirán igualmente cautivados por la evolución de estas conexiones”, explica Tobías, que asegura que con este documental busca “demostrar que los viajes más significativos son aquellos que emprendemos hacia nuestro interior”.

La travesía de Atlántico: navegantes del alma tendrá dos etapas. La primera recorrerá las 955 millas náuticas que separan Lanzarote de Cabo Verde, desde donde comenzará la segunda parte del recorrido con 2.100 millas náuticas hasta llegar a Martinica, en el Caribe.

Miguel Ángel Tobías lleva 15 años recorriendo el mundo con sus cámaras, mostrando experiencias, contando historias de vida a través de series documentales, documentales de cine y largometrajes. Españoles por el mundo, Gurba, la condena, Me llamo Gennet o El camino interior destacan entre sus formatos de éxito. Además, el próximo 12 de enero se estrena el largometraje Honeymoon, una road movie protagonizada por Nathalie Poza y Javier Gutiérrez producida por la compañía de Tobías junto a Control Z.

Su salida de ‘Españoles en el mundo’

Tobías atendía recientemente a Infobae España para hablar sobre su trayectoria audiovisual y otro de sus nuevos proyectos, Renacer. En la conversación con este medio, el director y productor desvelaba por primera vez las circunstancias en las que se produjo su salida de Españoles en el mundo, un formato que él creó y puso en marcha. “Ocurrió lo que suele ocurrir en las televisiones públicas”, afirmaba.

Según su relato, su salida forzosa tuvo lugar tras la victoria del PSOE en las elecciones generales del 2004 y el consiguiente cambio de directiva en RTVE. “Un día me llama la directora de La 2 de TVE, me mete en su despacho y me dice ‘vamos a cancelar tu contrato’. Le dije que no lo podían cancelar porque estaba firmadísimo, pero esta mujer me dice literalmente ‘tienes razón, pero hay una cláusula que dice que si los programas no cumplen con los requisitos de calidad exigidos por la cadena, el productor estará obligado a volver a grabar ese capítulo’”, proseguía relatando.

Así, asegura que esa directiva le dijo una frase con la que le quedó claro que no tenía otra opción que renunciar a seguir produciendo el programa: “Esta mujer, que me llegaba unos 20 centímetros por encima del ombligo, me dijo ‘si no firmas la renuncia, te arruino. Te tengo repitiendo los programas hasta que te arruine’. Esto no me lo han contado, lo he vivido”, aseveró.