El español Carles Falcón, trasladado al hospital en estado grave tras un accidente en el Dakar

El piloto español Carles Falcón (cfalconb / Instagram).

El Dakar se sigue endureciendo y a pesar de que hasta ahora las peores noticias se traducían en lesiones y abandonos, la organización ha lanzado un comunicado oficial que desvela preocupación. El español Carles Falcón, que participaba en su segundo Rally Dakar, ha sufrido una caída en el kilómetro 448 de la segunda etapa –a tan solo 15 kilómetros de la llegada a meta– y ha sido trasladado al hospital de Al Duwadimi está en estado grave.

Los servicios de asistencia fueron alertados por un piloto que le seguía y tras atender al español en la zona del accidente, se le trasladó en helicóptero al mencionado hospital. “Alertados inmediatamente por un piloto que le seguía, los organizadores enviaron un helicóptero médico, que atendió al motorista herido en un estado que se consideró grave. Falcón ha sido trasladado por vía aérea al hospital Al Duwadimi”, reza el comunicado, en el que se indica también que “en las próximas horas estará disponible un informe completo”.

Segunda participación

Carles Falcón es uno de los dos pilotos que conforman el equipo TwinTrail, participante en su segunda edición del Dakar en la categoría de Original by Motul, sin asistencia. El conjunto catalán debutó en 2022 con Carles Falcón, Isaac Feliu y Albert Martín en sus filas. Una edición en la que acabaron dos de los tres pilotos, ya que Feliu sufrió un grave accidente en la novena etapa por el que fue inducido al coma. Finalmente pudo recuperarse y dos años más tarde decidió regresar a la carrera más dura del mundo.

Te puede interesar: La carrera por la gloria en el Dakar: novedades y claves para la cuadragésimo sexta edición

“En 2022 gestionamos la carrera muy bien, pero en la etapa 9 todo cambió con el accidente de Isaac. Eso provocó seguir con los nervios de saber que tu compañero está en el hospital, pero sin saber qué ocurre exactamente. Los días posteriores fueron muy complicados, pero pude llegar a la meta”, explicaría más tarde Falcón.

Sainz, nuevo líder

Los pilotos españoles Carlos Sainz y Cruz Lucas del equipo Audi Sport participan en el Dakar (EFE).

En coches, Sainz, que terminó octavo la etapa de este domingo, pero se erigió como nuevo líder del Dakar 2024 con una ventaja provisional de 1 minuto y 51 segundos sobre el saudí Yazeed Al Rajhi y con 4 minutos y 17 segundos sobre Loeb, que es tercero, mientras que sigue con doce minutos sobre el catarí Nasser Al-Attiyah, vigente campeón del Dakar y que acabó la jornada en quinta posición. “No me esperaba que -la etapa- fuera tan difícil de navegación, era muy complicada. Hemos encontrado muchísimos cruces, muchísimos cambios de ritmo... pero lo importante es que vamos liderando”.

“Si me hubieran preguntado al empezar la carrera si ir primeros, lo hubiéramos firmado, con lo cual es positivo y un buen día para Audi, liderando la carrera y con la victoria de Stéphane Peterhansel”, comentó Sainz. Asimismo, resaltó que “de momento el coche está respondiendo bien” y, preguntado por si estos próximos días iba a ‘guardar’, aseveró: “Aquí hay poco que guardar. Si empezamos a guardar ya... Tratar de llegar sin problemas es prioritario, pero me guardaré lo que me he guardado ayer y hoy”, insistió.