Los mejores libros para regalar en el Día de Reyes

¿No sabes qué regalar en Reyes? Quizá un libro sea la solución

Jornadas maratonianas intentando encontrar el regalo perfecto, papeles y bolsas que rompen uñas y cortan dedos y tiendas en las que la calefacción comprime el cerebro de tal forma que hemos olvidado qué es lo que veníamos a comprar. Las fechas festivas están cerca de echar el cierre por jubilación (un año más), pero todavía queda una de las jornadas más especiales para los españoles: la noche de Reyes. Los índices dicen que cada vez leemos menos a causa de las nuevas tecnologías, que parecen haber entrado en nuestra vida como un elefante en una cacharrería.

Si todavía no tienes Goodreads y consideras la lectura como un hobbie exclusivo de los largos días de verano en la playa o la piscina, necesitas este artículo para sumarte a la fiebre inducida entre páginas o para acertar con el regalo para esa persona que no puede salir de casa sin terminar la trama de su novela predilecta.

En Infobae España hemos recogido seis obras (de 2023 y de siempre) capaces de contentar a todo tipo de públicos: algunas incluyen reivindicación, otras amor y todas ellas una historia con los ingredientes necesarios para enganchar a aquellos que no se consideran ávidos lectores.

‘La mala costumbre’, de Alana S. Portero

Una de las novelas más destacadas del pasado año en España ha sido el debut literario de Alana S. Portero. La mala costumbre se ha recomendado hasta la saciedad en redes sociales, aplicaciones, vídeos de TikTok y artículos especializados. No en vano, este medio la consideró como una de las mejores obras patrias del 2023. La mala costumbre (Seix Barral) es un tratado político, histórico y social que recorre los pasajes vitales de una niña atrapada en un cuerpo masculino en la búsqueda constante de su identidad. Este es el libro que la sociedad necesita para una mayor comprensión de la realidad de las personas trans.

Portada de 'La mala costumbre', la primera novela de Alana S. Portero

‘Gente normal’, de Sally Rooney

Aprovechando que la serie interpretada por Paul Mescal y Daisy Edgar-Jones ya se puede ver al completo en Movistar Plus+, rescatamos una de esas novelas que nunca envejecen y que siempre apetece releer. La Gente normal (Random House) de Sally Rooney no sólo ha sido una novela superventas, también una apisonadora de autoestimas. Romance, ternura y, sobre todo, una alta dosis de realidad. Aquí no hay cuentos de hada que valgan: sus protagonistas, Connell y Marianne, son tan imperfectos como cualquier habitante medio, por eso gusta tanto y sigue removiendo todo tipo de sentimientos. Un clásico instantáneo que hará que no puedas dejar de leer.

Portada de 'Gente normal', la novela de Sally Rooney

‘Los siete maridos de Evelyn Hugo’, de Taylor Jenkins Reid

Otra novela superventas capaz de convertir a un escéptico de la lectura en un ente casi antagónico. Los siete maridos de Evelyn Hugo (Umbriel) es la obra con mayúsculas, una de esas historias que atrapan y que gustan a todo tipo de aficionados a la literatura. Taylor Jenkins Reid, también autora de otros pelotazos literarios como Daisy Jones & The Six, nos traslada al glamour hollywoodiense de los años 50, con una protagonista que esconde un jugoso pasado y a través de la que se habla de problemáticas sociales actuales. Un 10 redondo.

‘La conejera’, de Tess Gunty

La novela debut de Tess Gunty, ganadora del National Book Award (desde que Philip Roth lo recibiera en 1960, nadie lo había ganando siendo tan joven), es un recorrido por la destrucción universal del capitalismo voraz que protagoniza una heroína moderna que quiere salir de su cuerpo. Gunty estuvo cinco años confeccionado una novela divertida, a la vez que universal y trascendental. Ecologismo, urbanismo desaforado, abuso de poder en las relaciones afectivo-sexuales, la soledad y la comunicación son muchos de los temas que toca esta novela protagonizada por la joven Blandine Watkins. La conejera se sitúa en Vacca Vale, Indiana, en un modesto bloque de edificios que cuenta con una selección variopinta de habitantes y vecinos. Sus historias irán conformando un tratado literario considerado como una de las obras más destacadas de los últimos años.

Portada de 'La conejera', de Tess Gunty

‘El descontento’, de Beatriz Serrano

Este es el regalo perfecto para las personas que odian su trabajo. Ya sea por los jefes, por la situación con la que ha lidiar en la empresa o porque, simplemente, considera que la vida asalariada es la gran mentira de la era contemporánea, El descontento (Planeta de libros) es su libro. Esta divertida novela pone el foco en Marisa, una mujer hasta arriba de pastillas que consigue lidiar con su jornada laboral entre vídeos de YouTube y llantos. Humor y sátira para hablar de cómo el mercado laboral termina con nuestra sonrisa (en la mayoría de los casos, claro).

Portada de 'El descontento', de Beatriz Serrano

‘Blancura’, de Jon Fosse

Jon Fosse se alzó con el Premio Nobel de Literatura en 2023 y, para muchos, el autor era un auténtico desconocido. Contando con el respaldo de la excelencia sueca, Blancura (Random House) es la última obra del enigmático escritor que se puede comprar en España. La novela narra la inquietante e hipnótica historia de un hombre que termina refugiándose en un bosque después de que una noche de oscuridad y nieve le lleve a parar su ruta. Un resplandor le terminará llamando la atención y atrapando.

