El gesto navideño de Omar Montes: se ofrece a comprar una silla de ruedas a Carlota, una niña con parálisis cerebral víctima de un robo

El año 2023 terminó con una noticia desalentadora. A Carlota, una niña de 14 años con parálisis cerebral, le robaron su silla de ruedas y medio de transporte durante la cena de Nochebuena, que tuvo lugar en casa de su abuela. Este objeto, diseñado específicamente para ella y de color morado, era clave en la vida de la pequeña, pues la necesita para todo.

Según dio a conocer su madre poco después, la silla, que estaba adaptada a su cuerpo, se quedó aparcada debajo de las escaleras del portal de su abuela, al que se accede a través de un patio sin visibilidad a la calle. Y aunque la policía se puso a buscarla casi de inmediato, tal y como informó la agencia EFE, no hubo suerte y esta no apareció.

Sin duda, ha sido un gran disgusto para toda la familia. No solo porque la movilidad de Carlota se ha reducido considerablemente, ya que no puede caminar durante mucho tiempo seguido, también porque temen que no puedan acceder a otra dado que la silla de ruedas estaba sufragada por el Servicio Andaluz de Salud, costaba unos 3.000 euros y tenía menos de un año.

Acabo de hablar con los papis de carlota la niña que han robado la sillita de ruedas muchísimas gracias a tod@s por facilitarme el número sois muy grandes ❤️🙏🏽 — Omar Montes (@omarmontesSr) January 1, 2024

Por suerte, la noticia ha llegado hasta los oídos del cantante Omar Montes, que ha querido tener un gesto navideño con la familia y se ha ofrecido a través de la red social X (antes Twitter) para pagar una nueva. “Por favor, ¿alguien podría ponerme en contacto con Carlota? Me gustaría comprarle una silla de ruedas nueva, gracias de antemano y felices fiestas”, escribía hace unos días el artista.

Las redes, por suerte, hicieron su magia y unas horas después el de Carabanchel contaba que había conseguido “hablar con los papis de Carlota” tras su ofrecimiento. Si bien no ha contado a qué tipo de acuerdo ha llegado con ellos, da a entender que pagará una silla similar para que la pequeña pueda continuar con su vida como antes. “Muchísimas gracias a todos por facilitarme el número. Sois muy grandes”, se ha despedido.

La familia de Carlota informó a la agencia EFE que la silla de ruedas fue sustraída en una localización de complicado acceso, sugiriendo que el ladrón tenía conocimiento de que se encontraba ahí. Tras interponer una denuncia policial por el hurto, la propuesta de Montes ha llegado como un alivio y una alternativa viable para una familia que cerró el año con una mala noticia.

La decisión de Omar Montes, por otro lado, ha sido muy aplaudida y el artista ha recibido numerosas alabanzas en las redes sociales. Una usuaria destacó la importancia de contar con más personas como él para apoyar a quienes lo necesitan, mientras que otro usuario enfatizó que acciones como esta son las que definen la grandeza de una persona.