Ana Pastor salta al entretenimiento con ‘Generación TOP’: “La gente va a descubrir que soy un ser humano y que puedo ser simpática”

laSexta estrena este miércoles 3 de enero una de las grandes apuestas de Atresmedia para el comienzo de este nuevo año. El concurso Generación TOP llega al prime time de la cadena con Ana Pastor como presentadora, dando así el gran salto al entretenimiento tras su amplia trayectoria en espacios de contenido político.

Este formato original producido por Newtral, compañía de la que Pastor es fundadora, ha grabado sus entregas en un plató de más de 700 metros. El concurso enfrentará a tres generaciones de famosos -la ‘Yeyé', la ‘Guay’ y la ‘Like’- en diversas pruebas sobre televisión, política, música, cine y redes sociales.

Bibiana Fernández, Terelu Campos, Ágatha Ruiz de la Prada, Adela González, David Meca, Silvia Jato, Cósima Ramírez, Edu Navarrete y Guillem Boltó serán los invitados de la primera entrega. Ana Pastor confiesa a Infobae España que muchos de esos famosos han sido un descubrimiento personal para ella, como también lo será para los espectadores el poder verla en una faceta mucho más desenfadada y simpática, sin “la tensión” de la política. “En este programa no se provoca un tsunami si te equivocas en la respuesta”, comenta en esta conversación.

¿Cómo te has sentido grabando el programa?

Estoy maravillada, me he divertido muchísimo y he aprendido un montón, porque hemos empezado de cero un formato que no existía, que es una idea del equipo de Newtral. A mí me parecía un reto imposible juntar a casi 100 famosos, pero lo hemos conseguido. Ha sido como volver a empezar y juntar todas mis primeras veces en un solo programa.

¿La idea de que lo presentaras tú se planteó desde el principio?

En febrero estábamos preparando el curso y el equipo de proyectos de Newtral estaba pensando en formatos. Ya habíamos hecho las galas de ‘¿Dónde estabas entonces?’ y se les ocurrió seguir esa senda y convertirlo en concurso. Quisieron desde el principio que lo presentara yo, a mí me gustó la idea del formato y cuando lo teníamos en papel se lo presentamos a la cadena. Yo iba preparada para que me dijeran que lo podía hacer otra persona, pero les gustó la idea de sorprender con mi perfil. A diferencia de lo que me pasa en política, esta vez mi nombre ha jugado a favor, porque cuando empezamos a llamar a los famosos, todavía no podíamos decirles que yo iba a ser la presentadora para que no se filtrara, porque no había salido. Muchos se lo pensaron. Cuando hicimos la segunda llamada y ya se podía decir mi nombre, se animó todo el mundo.

¿Vas a mostrar una faceta más desenfadada que hasta ahora no habías podido enseñar en televisión?

Sí. De hecho, algunos concursantes me vacilan diciéndome “Ana, pero si también eres simpática”. Aquí tengo mucha presión y responsabilidad, porque es un trabajo en equipo de 150 personas para que esto salga bien, pero lo que no tengo es tensión. En este programa no se provoca un tsunami si te equivocas en la respuesta, como pasa en política. Aquí esa tensión no existe. No cambio tantísimo de papel, me dedico a hacer preguntas, que es lo que sé hacer. La gente va a descubrir que soy un ser humano y que puedo ser simpática, que me divierto... No bailo, eso sí. Cantar, canto una vez que se me escapa por Aitana.

¿Tenías algún prejuicio con los invitados más ‘corazoneros’, como Terelu Campos, Norma Duval, Ágatha Ruiz de la Prada...?

Nada, todo lo contrario. Hace un par de días le mandé un mensaje a Terelu dándole las gracias y diciéndole que me había encantado conocerla. Yo quería que ella estuviera y se lo pedí al equipo, al igual que con otros invitados. Creo que este concurso tira esos prejuicios hacia los personajes o hacia las generaciones que saben más o menos. Va a sorprender y a desconcertar mucho.

“La promo con Roberto Leal fue mi venganza contra los que le criticaron por tener acento andaluz”

Te hemos visto en una ‘promo’ en la que Roberto Leal te da algunos consejos para presentar un concurso. ¿Has recibido consejos de otros compañeros de entretenimiento?

Sí, de hecho Juanra Bonet y Cristina Pedroche han estado en el programa. Con Roberto tengo un especial cariño. Cuando le planteé hacer este vídeo juntos, era mi pequeña venganza contra aquellos que le criticaron por tener acento andaluz cuando empezó Pasapalabra. En la promo se ve la realidad, que es que él, que es andaluz, me tiene que enseñar a mí, que soy madrileña, a vocalizar bien y a leer rápido. Es una manera de desmontar el mito, porque él se ha convertido en el dios de la tele y es mi maestro.

Ante este nuevo reto, ¿cómo llevas el tema de las audiencias?

Siempre querría tener las audiencias de Pedroche y Chicote en las Campanadas [risas], pero ya llevo muchos años y lo más importante es hacer cosas con las que sentirme orgullosa, que esto además tengo la suerte de compatibilizarlo con todo lo demás. Evidentemente, quisiera las mejores audiencias, pero la noche es muy competitiva, los datos en Navidad nunca se sabe… Nosotros vamos a intentar que la gente lo pase tan bien como lo hemos pasado nosotros.

Roberto Leal como coach de Ana Pastor es una auténtica fantasía. 😂



¿Para qué se está preparando?



¿Y vas a estar muy pendiente de las críticas en redes?

Yo trabajo siempre con las redes. Me gusta mucho leer las críticas e incluso respondo a muchas de ellas. Lo que detesto de las redes son las faltas de respeto, los insultos o las amenazas, como cualquiera que tenga sentido común. Todas las críticas son bienvenidas. Es la primera vez que lo hago y a los concursantes también les he pedido paciencia.

En el actual contexto de crispación, ¿ha sido una motivación extra alejarte de la política y trabajar en algo que no se preste tanto a la crítica?

Me ha pasado una cosa que creo que es bonita. Me ha oxigenado mucho y había ratos que estaba viviendo el programa como espectadora mientras lo presentaba y pensaba “qué maravilla que haya personas aquí tan diferentes entre ellas y que en este rato lo estén pasando bien y se lleven bien”. Me ha gustado mucho verlo y creo que hace falta también que eso se visualice para oxigenar al país.

¿Cómo te planteas el futuro profesional? ¿Seguirás en la senda del entretenimiento?

Nunca se sabe. Yo nunca he estado cerrada a nada que entienda que tiene que ver conmigo. Este programa no es un gran cambio en mi trayectoria. En el futuro, dios dirá. Bueno, dios no: yo, mi entorno, Atresmedia... Ya veremos.