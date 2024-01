Nadal admite que lo que le da miedo de su jubilación son “los problemas diarios”

Rafael Nadal volea en la red durante el partido de dobles del torneo de Brisbane que supuso su regreso al circuito tras un año de baja. EFE/EPA/DARREN

Hace 348 días que Rafa Nadal se tuvo que retirar de la pista de Australia por lesión. Once meses alejado de la competición con paso de quirófano incluido para recuperarse de su lesión de cadera y psoas ilíaco izquierdo, casi un año después, el español volvió a la competición. Lo hizo en el mismo país, aunque no en la misma competición. Brisbane acoge el torneo ATP 250, que sirve de preparatorio para el primer Grand Slam de la temporada. Con el objetivo de llegar con el máximo nivel posible al Open de Australia, Nadal viajó a la capital de Queensland la primera semana de 2024. Con esto en mente, adelanto su debut y se sometió a un partido de dobles con su entrenador Marc López, en el que no pudieron hacerse con la dupla australiana formada por Max Purcell y Jordan Thompson.

Nadal ha tenido que esperar hasta este 2 de enero para hacer su debut en individual ante Dominic Thiem. Con un español ‘disfrutón’ en la pista, Nadal ha expresado su deseo de estar listo para competir por los títulos que ansía, incluyendo un posible 15º título en el Roland Garros. A pesar de la dureza que podrían presentar los primeros meses de la temporada, el tenista español se muestra optimista y con altas expectativas para los torneos en Australia, Oriente Medio e Indian Wells. “Incluso si sé que todo es casi imposible después de todo lo que pasé, mi edad y todo lo que tiene mi cuerpo, si dentro de mí no tengo el sentimiento y la motivación o la esperanza de poder seguir luchando por algo que realmente me motiva, probablemente no prepararé la temporada como lo hago”, dijo el español a BBC Sport antes del Brisbane International.

El estado de salud de Rafael Nadal parece prometedor, con una mejoría en su cadera y una práctica constante pese a la condición degenerativa en su pie izquierdo que genera preocupación continua. “El pie es un problema de siempre”, admite Nadal, quien, sin embargo, se siente bien y capaz de disfrutar de cada entrenamiento sin dolor significativo. “Pero, si tengo que ser honesto, hoy estoy bien. No tengo muchos problemas. Puedo practicar y disfrutar de cada entrenamiento, y eso es lo más importante para mí, más que ganar o perder: simplemente sentirme”, apuntó el balear, quien se sincera con que lo que realmente le da miedo de su jubilación “son todos los problemas que tenía a diario”.

Su regreso a la pista

Desde su llegada a la capital de Queensland, Nadal se ha medido con Andy Murray, el número ocho del mundo Holger Rune, y con su próximo rival en individuales, Dominic Thiem. Los rivales de sus entrenamientos ya anticipan el gran nivel al que regresaba el ganador de 22 Grand Slam. “Está muy bien físicamente y jugando a un gran nivel”, señalaba Murray, algo que corroboraba Rune: “La intensidad que aporta es increíble. Me pareció que se movía muy bien. He estado jugando una pretemporada muy intensa y un final de temporada muy intenso el año pasado. Ha sido, probablemente, el entrenamiento más duro que he tenido en la última mitad del año”.

Sin embargo, pese a su distanciamiento del circuito ATP, Nadal ha compaginado su rehabilitación con otros proyectos que le motivan en su día a día, así como de disfrutar de su familia y amigos. “No soy el tipo que mi vida era solo el tenis”, enuncia Rafa como motivo que cree que “ayuda mucho”. “Tengo muchas cosas fuera del tenis que me hacen feliz. Tengo muchos proyectos que me harán sentir activo y me motivarán a explorar diferentes cosas”, asume el español, aunque si considera que “cuando cambias algo en tu vida, es un proceso al que necesitas adaptarte”. Pese a esto, a Rafa no le dan miedo ‘los cambios’, y mucho menos, la retirada: “Las cosas no son fáciles cuando dejas de hacer algo que has estado haciendo durante casi toda tu vida. Pero eso no me asusta”.