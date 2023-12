“Si pago más de luz no pago la comunidad”: el drama de un vecino al que no le funciona la calefacción comunitaria

La nota de un vecino que no puede poner la calefacción en su piso. (Twitter)

Muchas comunidades de vecinos funcionan con calefacción central y a menudo existen dudas, rifirrafes y disputas. El encarecimiento de los combustibles y la subida de la factura de la luz hacen que tanto los propietarios como las propias comunidades busquen vías alternativas para economizar el consumo energético. Por norma general, los estatutos del edificio suelen establecer un reparto del gasto para liquidar la calefacción central, que puede tomar como referencia el coeficiente o el número de elementos que cada propietario tiene en su vivienda y/o local. La fórmula no siempre es tan sencilla y son muchos los problemas que todos los inviernos surgen en torno a esta cuestión.

Uno de los casos más sonados ha sido el de un vecino que ha dejado constancia de su drama a través de una nota en el ascensor. La cuenta de Twitter @LiosDeVecinos ha recogido su historia y el relato acumula más de 40.000 reproducciones. El hombre dice tener problemas con la calefacción comunitaria y se muestra tajante: “Si pago más de luz, no pago la comunidad”. El inquilino se queja, además, de la nula implicación del administrador de la comunidad y pide la colaboración del resto de propietarios del edificio.

Te puede interesar: Esta es la mejor forma de ahorrar con la calefacción

“Estimados vecinos. He contactado con el administrador de la comunidad para explicarle que en mi casa la calefacción no supera los 15 grados. La contestación que me dan es que el problema será mío, porque no consta que ninguno de mis vecinos se haya quejado de dicha situación”, detalla el afectado en una primera nota. El hombre ha acompañado el texto con los teléfonos de contacto del administrador para que el resto de propietarios de la comunidad puedan contactar con él y verificar su testimonio.

Con la calefacción a vueltas… pic.twitter.com/q7Im1n5itR — Líos de Vecinos 🏢 (@LiosdeVecinos) December 28, 2023

“Por favor, os pido que, si alguno de vosotros tiene este mismo problema, llame al administrador de la comunidad para que quede constancia de que es un asunto generalizado. Un saludo y muchas gracias”, termina el inquilino. Un segundo papel, pegado debajo del primero y escrito a mano, hace hincapié en el problema y evidencia el drama que viven cientos de hogares por estas fechas. “Hace frío. Tengo que comprar radiadores. Si pago más de luz, no pago la comunidad”, advierte el vecino en la nota. La historia se ha vuelto viral y algunos usuarios no han dudado en responder con consejos, dudas y advertencias.

¿Cómo ahorrar en la calefacción?

Con la llegada del frío, la calefacción se convierte en un elemento indispensable para muchos hogares, aunque su uso implica un aumento de las facturas. Los expertos, en este contexto, recomiendan una serie de pautas para optimizar el consumo y ahorrar lo máximo posible a final de mes. Un aspecto clave que debemos tener en cuenta es la rapidez con la que se calienta una vivienda, dado que puede influir en el precio final. Los propietarios tienen que saber que registrar una temperatura agradable en menos tiempo y mantenerla requiere menos gasto energético. Las recomendaciones también incluyen cerrar los radiadores de las habitaciones que no se utilizan y limpiarlos regularmente para asegurar que no ha quedado aire atrapado en el sistema. El uso de tecnologías más eficientes, como la biomasa y las bombas de calor, también juega un papel fundamental.