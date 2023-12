La hermana de María Jiménez habla del maltrato que sufrió la cantante junto a Pepe Sáncho: “No quería que ella fuese más que él”

La hermana de María Jiménez, Isabel, sobre el matrimonio de la bailaora con Pepe Sancho (Mediaset)

La hermana de María Jiménez, Isabel Jiménez, ha acudido al plató de ¡De viernes! para abrirse en canal y desvelar el infierno familiar que vivió la cantante y actriz junto a Pepe Sancho.

La bailaora falleció el pasado 7 de septiembre, pero aún son muchos los que recuerdan sus pasos en el mundo profesional, pero también su fuerza y su valentía. Pese a que durante su vida gozó de una gran fama, lo cierto es que personalmente hizo frente a grandes golpes. Uno de ellos fue la tormentosa historia de amor que vivió con el también actor.

Durante años, la intérprete sufrió malos tratos junto al hombre que sentía “una atracción” que la “arrancaba de cuajo”. Su noviazgo fue uno de lo más seguidos por el panorama mediático español gracias al éxito y a la fama que les rodeaba en aquellos años.

Ocho meses después de iniciar su relación, la cantante le pidió matrimonio. Un enlace que sería el punto de partida de una historia de amor marcada por la tragedia, idas y venidas, diferentes abusos y el alcohol. Y de ello también fueron conscientes sus familiares. Isabel Jiménez ha explicado en el espacio de Telecinco que su primer matrimonio fue el pistoletazo de salida.

“La primera hostia”

“Él se cabrea con ella porque hay una serie de invitados y él no soporta que ella sea más que él. Tenía unos celos profesionales con ella grandísimos, él no quería que ella fuese más que él”, ha dicho, haciendo referencia al día en el que contrajeron matrimonio ambos actores.

“Ese día, cuando se fueron de boda, yendo para el piso de Triana, ahí le dio la primera hostia. Ahí era cuando tenía que haberlo dejado”, ha manifestado Isabel Jiménez, quien también añadió que su hermana no fue capaz de contarle esta parte de la historia hasta mucho después. “Ella no me lo contó en ese momento. Me ocultó muchas cosas”, ha continuado explicando.

Para María Jiménez no fue nada fácil salir de este infierno, pues de aquel primer matrimonio derivó un segundo y hasta un tercero. Los dos emprendían caminos por separados, pero, al final, terminaban buscándose de nuevo.

De acuerdo con las declaraciones de Isabel Jiménez, Pepe Sancho no solo maltrataba físicamente a su hermana, sino también psicológicamente. “Era de levantarse con el pie izquierdo, se tropezaba con el cenicero y él decía que no lo había puesto ahí”, ha explicado.

Cuando María Jiménez y Pepe Sancho contrajeron segundas nupcias, poco a poco, la cantante fue alejándose de su gran pasión y empezó a centrarse en su hogar y en su hijo. Y al parecer todo fue fruto de los “celos profesionales” del actor. “La apartó de la familia y de todo, ella con la única que tenía contacto era conmigo”, ha asegurado Isabel Jiménez.

Afortunadamente, la bailaora pudo poner punto y final a su relación con el actor. De hecho, la música le ayudó a canalizar este duró capítulo de su vida. Armada de valor y decidida a visibilizar esta realidad, María Jiménez contó lo que realmente vivió con su entonces pareja en Se acabó, su gran éxito sobre el maltrato a las mujeres. Poco después, se convirtió en un icono para muchas de ellas, tanto que a raíz de su propia experiencia personal creó un espacio de refugio para las mujeres con la Fundación María Jiménez, cuyo objetivo es luchar contra la violencia machista.