Esta es la historia que hay tras la icónica canción de ‘Mecano’ para despedir el año

Mecano, el legendario grupo de música española, ha dejado su marca indiscutible en las celebraciones de fin de año con su emblemática canción “Un año más”. Se trata de un clásico que resuena con fuerza cada 31 de diciembre alrededor de España y, especialmente, en la icónica Puerta del Sol de Madrid. El sencillo, lanzado al mercado el 5 de diciembre de 1988, constituye no solo una pieza musical, sino también el reflejo de un momento distintivo de la cultura española: la transición del año viejo al nuevo.

El álbum Descanso Dominical, que contiene Un año más, logró hitos importantes en la historia de la música española, convirtiéndose en el primer disco que alcanzó el millón de copias vendidas en España. Dentro de este trabajo, la banda -compuesta por los hermanos José María Cano y Nacho Cano, así como la vocalista Ana Torroja- ofrece una variedad de temas que han llegado a ser himnos de la Movida, caracterizados por sus rimas consonantes y letras que retratan la realidad urbana española.

Nacho Cano, compositor de la canción, capturó con precisión los sentimientos y las imágenes que envuelven los instantes mismos en que suenan las campanadas en el reloj de la Puerta del Sol, creando así una especie de fotografía auditiva de la Nochevieja. “Los españolitos enormes, bajitos hacemos por una vez algo a la vez”, uno de los versos más destacados, expresa la unión de los españoles en la celebración simultánea de un evento significativo.

Un clásico de Nochevieja

La canción se ha convertido, con el paso del tiempo, en un infaltable de las festividades de fin de año, comparándose en popularidad con All I want for Christmas is you de Mariah Carey cuando se trata de música característica de las festividades. No solo resuena en las radios y plataformas digitales, sino que ha forjado una realidad propia: mucho antes de visitar la Puerta del Sol en Nochevieja, las personas ya pueden imaginarla tal y como Mecano la describe.

Al margen de debates sobre su posición como “el mejor grupo de la historia del pop español”, lo indiscutible es la influencia perdurable de Mecano. Javier Adrados, biógrafo de la banda, destacó que la banda “sigue influenciando 30 años después, ha vendido lo que nadie había vendido y lo que nadie ha vuelto a vender, revolucionaron los estadios de fútbol... antes un concierto de Mecano era como la final de un Mundial de fútbol, toda España se revolucionaba para ver a Mecano”.

Así, con Un año más, los hermanos Cano y Torroja no solo celebraron el paso de los años, sino que han brindado una reflexión cultural que sigue vigente tras 35 años de su lanzamiento. El tema encapsula los clichés y balances que, como un rito, la sociedad realiza cada vez que se acerca la despedida de un año y el nacimiento de otro, convirtiéndose en una parte ineludible de la tradición española en estas fechas.