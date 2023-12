La condición a cumplir por Alonso para renovar un año más: así es el plan de Aston Martin

El piloto español de Fórmula uno Fernando Alonso de Aston Martin en una foto de archivo (EFE).

“No recuerdo algo así desde 2012″. Fernando Alonso no podía ocultar su felicidad y satisfacción personal tras despojarse del casco en Abu Dabi, después de nueve meses repletos de momentos mágicos en los que consiguió lo más difícil, que no era la 33, sino convencer a todo el mundo de que era posible. No sólo la tan ansiada victoria, sino ser competitivo a los 42 años. Arriesgó cuando decidió abandonar Alpine, cuarta escudería la temporada pasada, para recalar en Aston Martin, séptima. El cambio era comprometido e incluso tildado de errático, pero el tiempo dio la razón al asturiano.

Los ocho podios logrados avalan su rendimiento sobre el asfalto. Ha vuelto a sentirse fuerte con un monoplaza que le ha permitido bañarse en champán hasta en ocho ocasiones y certificar la mejor temporada en la historia de la escudería en general y su mejor actuación desde 2012 en particular. “Lo que Fernando nos ha aportado es simplemente impagable, nos impulsa y nos hace mejores, realmente, es así de simple. Es tremendamente ambicioso y quiere luchar por el podio cada fin de semana”, expresa Mike Krack, jefe del equipo británico.

Renovación hasta 2025 si mantiene el nivel de rendimiento

Tanto Fernando como Aston Martin piensan en mejorar de cara a 2024.“Tenemos una base muy sólida. El año que viene debería ser más fácil en términos de preparación y podremos centrarnos más en los detalles”, asegura Alonso. “Sabemos lo que queremos hacer en 2024 y la dirección que debemos tomar con el coche del próximo año”, avisa Aston Martin que tiene una hoja de ruta trazada para renovar a Fernando hasta 2025, es decir, un año más de lo que estipula en su contrato.

La segunda etapa en Fórmula 1 del asturiano comenzó marcada por malos resultados en Mclaren. Sin embargo, desde que llegó a Aston Martin su suerte ha cambiado

‘Motorsport’ añade que la renovación podría ser por un año salvo que Fernando decida dejar la máxima competición. “Si el rendimiento de Alonso es el mismo que el visto en 2023, Fernando podrá conseguir una última renovación anual, salvo que él mismo decida que ha llegado el momento de un parón definitivo”, dice el citado medio sobre la situación del piloto asturiano. Alonso cumplirá 43 años el próximo mes de julio. Por lo que Aston Martin prefiere apostar por contratos anuales. Durante el pasado mes de julio, en plena temporada, Alonso habló sobre sus opciones de futuro con Aston Martin: “Si fuese ahora el verano del año que viene, te diría que sí me interesa ver qué pasa en 2025, vamos a tener nuevo túnel de viento en Aston Martin y hay cosas que apetecen, que son atractivas, y me siento ahora con fuerza y energía”.

Buena sintonía entre directiva y piloto

Lawrence Stroll, dueño de la escudería, también dejó clara su postura durante el parón veraniego. “Fernando aportado muchísimo. Está lleno de energía como si tuviera 22 años, está muy comprometido, extremadamente motivado, obviamente tiene un gran talento y es un fantástico embajador de la marca. Ha sido fantástico como piloto de Fórmula 1, así que diría que dentro y fuera de la pista ha sido un fantástico embajador de Aston Martin”, afirma antes de analizar la situación contractual del asturiano, cuyo contrato expira en 2024. “Es posible que continúe más allá de ese año. En este momento tiene un contrato para conducir con nosotros el próximo año y estamos deseando que llegue”.

Fernando, centrado en disfrutar del momento, dejó clara su confianza y fe ciega en la escudería británica durante la temporada. “Esta temporada todo está yendo bien. Siendo sincero, no puedo recordar otro momento de mi carrera en el que haya tenido tanta fe en un equipo o proyecto como ahora”, afirmaba en Sky Sports. Las declaraciones de amor son recíprocas por parte de Aston Martin. Los de Silverstone están encantados de poder contar con el talento del español.