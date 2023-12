Djokovic, sobre el regreso de Nadal: “No es de los que vuelven solo para jugar”

El tenista serbio Novak Djokovic después del partido de exhibición con Carlos Alcaraz en el torneo Riyadh Season Cup. (REUTERS/Ahmed Yosri)

La temporada 2024 comienza con fuerza. Los dos números uno del mundo, Novak Djokovic e Iga Swiatek, acudirán a la cancha en Perth para citarse en la segunda edición de la United Cup. El serbio, que debutará el 31 de diciembre, llega después de afrontar el partido de exhibición con Carlos Alcaraz en el estreno de la Riyadh Season Cup saudí. Un encuentro que se terminó embolsando el español para comenzar con buen sabor de boca la temporada 2024. Nole liderará al equipo de Serbia en el Grupo E, antes de viajar al primer Grand Slam de la temporada en Australia, torneo del que ostenta el récord de títulos con diez en su palmarés.

Feliz por su estreno en el torneo saudí y de haber protagonizado grandes puntos para el recuerdo pese a la derrota con Carlitos, Novak atendió a los medios antes y después de su partido, en unas declaraciones en las que no dudó en hablar del potencial de su gran rival Rafa Nadal y el que por fin está de vuelta. “No es de los que vuelven sólo para jugar. Siempre espero que dé lo mejor de sí mismo. Estoy seguro de que entrena para ganar títulos, para ganar un Grand Slam”, aseguró el serbio. Después de once meses de lesión, Nadal aterrizó este jueves en Brisbane para afrontar el torneo ATP 250 que inaugurará su calendario 2024.

Con 59 encuentros disputados entre los cuartos de final de Roland Garros en 2006 y la misma ronda en idéntico escenario de 2022, el origen y el actual final del Clásico del ATP Tour, lo domina el serbio por 30-29. El ganador de 24 Grand Slam asegura de Nadal ser “una de las grandes leyendas de nuestro deporte”: “Que Rafa esté de vuelta son grandes noticias para el tenis. No pudo jugar todo el año pasado y es una de las grandes leyendas de nuestro deporte. Queremos verle jugar todo lo posible, ojalá que podamos tener grandes partidos contra él, tanto Carlos como yo, eso sería increíble para nosotros y para este deporte”.

Y es que lo cierto es que en este intercambio de preguntas, hubo tiempo para hablar de otro de sus grandes rivales en el circuito desde hace apenas unos años como es Carlos Alcaraz, quien lo derrotó en tres sets en el estreno del torneo saudí. Esto no sirvió para apagar la sonrisa de Novak, quien se mostró feliz en la entrevista postpartido y no dudó en deshacerse en halagos ante el exnúmero uno, así como ante su ética, dedicación y valores de su familia: “Lo que ha conseguido, con la edad que todavía tiene, es impresionante. Carlos es un chico muy humilde y muy simpático. Su padre y su familia son geniales, con muy buenos valores; su equipo también es fantástico. Es genial tenerle en nuestro deporte, es uno de los líderes del mundo del tenis en la actualidad y estoy convencido de que en los próximos diez o quince años vamos a verle muchísimo. El tenis está en buenas manos”.

Sobre la Next Gen: “Cada vez me hacen sentir más cansado”

Cada vez más el circuito cuenta con tenistas que están a la altura de plantar cara a los jugadores más reconocidos de todo el circuito como es Novak Djokovic. Lo demostró Alcaraz cuando le arrebató Wimbledon (el único Grand Slam que se le ha escapado este año al serbio) o el partido de exhibición de la Riyadh Season Cup. Hizo lo propio Jannik Sinner cuando le plantó cara en las Nitto ATP Finals de Turín para después arrebatarle la Copa Davis con Italia. Indicios que evidencian el gran nivel que presenta el circuito ATP y sobre todo, la calidad de la nueva generación que sucederá a la actual. “El tenis ha crecido muchísimo en los últimos 20 años, con nombres como Roger Federer, Nadal o Andy Murray, gente que ha conseguido alcanzar grandes cosas a nivel global. El tenis es uno de los deportes más presentes en el mundo a día de hoy, y creo que en las últimas dos décadas ha crecido muchísimo. Soy afortunado de haber formado parte de esa generación que ha conseguido eso, aunque quiero seguir estando a la par con los chicos jóvenes. Cada vez me hacen sentir más cansado (risas), pero yo quiero seguir, no me voy a rendir”, asegura Novak.