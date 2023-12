La dura pregunta de una pensionista que critica a los empresarios: “Si todos somos empresarios, ¿quién va a trabajar?”

Trabajar o emprender. Esta es una de las disyuntivas que aparece cada cierto tiempo en el centro del debate público. Además, parece que la innovación tecnológica ha impuesto un cambio de paradigma. La flexibilidad, las nuevas demandas de la ciudadanía o los nuevos modelos de negocios hacen que cada vez sean más lo que deciden apostar por dirigir su propia empresa. La tendencia hacia el emprendimiento ha generado una mayor diversidad en el tejido empresarial, con startups y pequeños negocios surgiendo en diversos sectores, desde la tecnología hasta la gastronomía.

Ahora bien, no todas las personas están dispuestas a emprender. Esta es una acción que conlleva riesgos y, por este motivo, son muchos los que prefieren la estabilidad y la seguridad que brinda un empleo en una empresa establecida. Esta decisión facilita la focalización en su trabajo sin las preocupaciones y riesgos asociados con la gestión de un negocio propio. Pero no sólo eso, no todo el mundo tiene la capacidad personal o material para iniciar y administrar una empresa.

Te puede interesar: La subida de las pensiones en 2024 sería todavía mayor gracias al incremento del complemento de brecha de género

Así fue la réplica de una pensionista que escuchó que en España se necesitaba emprender

LaSexta Xplica es un programa que trata de solventar las dudas de la ciudadanía sobre cuestiones actuales. Para ello, cuenta con voces expertas que se encargan de desengranar los aspectos más confusos de las distintas materias. Así, este también es un espacio de debate en el que, en ocasiones, el conflicto cobra protagonismo.

"Si todos somos empresarios, ¿quién va a trabajar?": la pregunta viral de una pensionistahttps://t.co/6g80NaRjcq — laSexta (@laSextaTV) December 26, 2023

Fue en uno de los últimos programas, cundo uno de los invitados afirmó que, ante los problemas económicos de España, lo que se necesitaba eran más emprendedores. Esta afirmación despertó la indignación de Maribel, una pensionista que no dudó en contestar: “¿Qué pasa que todos vamos a ser empresarios? Es que resulta que si todos somos empresarios, ¿quién va a trabajar?, ¿quién va a sostener esa mesa?”, preguntó el plató de la Sexta Xplica.

Te puede interesar: España abandonará el ‘club’ de las 15 economías más importantes del mundo: sorpasso de Indonesia en crecimiento del PIB

Pero la intervención de Maribel se extendió aún más. : “Si los que están debajo sujetando la mesa se van, a ver dónde van los empresarios”, aseveraba la pensionista. “Somos un país avanzado, vamos a darle a los trabajadores mejores condiciones y salarios y también hagamos que los empresarios sean importantes para poder llegar a un país mucho mejor, pero eso no se puede hacer simplemente con el esfuerzo de los curritos sino con el esfuerzo de un colectivo importante de todo el país”, añadió.

La extrabajadora de un banco durante su intervención en el programa laSexta Xplica. (La Sexta)

La discusión de Maribel con el economista de ‘LaSextaXplica’

Maribel Mesón es una de las muchas jubiladas que utiliza la pensión para ayudar a su familia. “En 2008, en este país les hemos dado de comer a nuestros hijos, les hemos pagado la comida y hasta nos los hemos traído a casa para que vivan dignamente”, recordaba. Sin embargo, el economista Javier Díaz Giménez recriminó a Mesón este comportamiento. “Muy mal hecho. Es que las pensiones no son para eso, no son ni para sus hijos ni para sus nietos. Sus hijos y sus nietos tienen que encontrar un trabajo”, le explicó.

Las palabras de Díaz enfadaron a la pensionista, que no dudó en manifestar su descontento. “Eso lo tengo que decidir yo. Usted no tiene por qué decidir por mí”, le respondió.