Aston Martin reconoce la gran oportunidad de Alonso para conseguir la ansiada victoria 33: “Más cerca que nunca”

Alonso en el Gran Premio de Mónaco (REUTERS/Stephane Mahe)

Fernando Alonso, tras una travesía por el desierto demasiado larga, por fin respira tranquilo. Una década después, el bicampeón del mundo español ha conseguido volver a la élite de la Fórmula 1 gracias a una primera temporada prácticamente intachable en las filas de Aston Martin. Con ocho podios, el piloto más veterano de la parrilla (42 años) ha concluido cuarto en la clasificación, consiguiendo 206 puntos que le han llevado a catalogar el 2023 como el año en el que mejor ha pilotado en el Mundial, junto a 2012.

La segunda etapa en Fórmula 1 del asturiano comenzó marcada por malos resultados en Mclaren. Sin embargo, desde que llegó a Aston Martin su suerte ha cambiado

El salto de calidad de la escudería británica con Alonso como líder ha sido sorprendente para propios y extraños, a la par que bienvenido. Hacía mucho que la F1 no levantaba pasiones así en España, con el interés por el Gran Circo elevándose a niveles desconocidos desde los tiempos del asturiano en Ferrari. El rendimiento del monoplaza verde con el dorsal 14 llegó a ser tal, en ciertas carreras, que se fantaseó incluso con la posibilidad de superar a los intratables Red Bull.

Cuando hubo más licencia para soñar fue, sin duda, en la primera mitad del curso. Ahí llegó la principal acumulación de grandes resultados de Alonso, con una pequeña espina clavada que quedó patente en su momento y que desde Aston Martin han señalado, con todo lujo de detalles, una vez concluida la campaña.

Alonso en la clasificación de Mónaco (REUTERS/Stephane Mahe)

El Gran Premio en el que se escapó la 33 de Alonso

Ha sido el también español Pedro de la Rosa, embajador de los de Silverstone, quien ha hablado ampliamente sobre esa oportunidad perdida. Se trata, como no podía ser de otra manera, del Gran Premio de Mónaco, en el que la victoria número 33 de Alonso en el deporte rey del automovilismo se acarició especialmente.

“Creo que sabíamos lo difícil que iba a ser ganar a Red Bull. Todo tenía que caer a nuestro favor y ellos tenían que cometer algunos errores. En retrospectiva, no creo que nadie estuviera lo suficientemente cerca como para realmente presionar a Red Bull y cometer errores”, reconoce De la Rosa en una entrevista exclusiva con Racing News 365. Durante la misma, añade: “Y por eso no cometieron errores, esa es la realidad. Pero creo que estuvimos muy cerca en Mónaco, lo más cerca que hemos estado nunca. Sin embargo, Red Bull siempre tuvo ventaja”.

El segundo puesto de Alonso en el Principado escoció tanto por lo ajustado de la clasificación, en la que Magic rozó la pole, como de la carrera, cuando una mala estrategia acabó pasando factura a Aston Martin. “Su ventaja se vio en la calificación y si no fue en la calificación, tenían la ventaja en términos de desgaste de los neumáticos en la carrera. Así que simplemente no tenían puntos débiles y eran increíblemente buenos en términos de velocidad en carrera. Esa fue en última instancia la clave del éxito, porque si les ganaban en un momento de la clasificación, ya estaba claro que los demás equipos no tenían suficiente velocidad en carrera”, apunta el embajador de los verdes.

Fernando Alonso y Max Verstappen en el podio del GP de Mónaco (REUTERS).

Por lo tanto, De la Rosa sentencia: “En Mónaco pudimos plantarles cara, pero seguían siendo demasiado fuertes”. No obstante, habrá ocasión de redimirse en mayo del año que viene. “Lo volveremos a intentar la próxima temporada”, avisa el expiloto, conocedor de primera mano del hambre de triunfo de Alonso.