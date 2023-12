A menos de un mes para la Supercopa de España femenina y esto es lo que se sabe: nada

Linda Caicedo, delantera colombiana del Real Madrid, en el partido frente al Barcelona (EFE / Alejandro García)

Queda menos de un mes para que se lleve a cabo la Supercopa de España femenina y hasta el momento no se conoce absolutamente nada, tan solo la fecha en la que se celebrará: del 16 al 21 de enero. El resto de informaciones son toda una incógnita, o, al menos, todavía no se ha hecho público: ni la sede ni los cruces. Solo se conoce que serán el Barcelona, Atlético de Madrid, el Real Madrid y el Levante los participantes en la competición.

Cabe destacar, que todo apunta a que no se llevará a cabo ningún sorteo, tal y como se ha hecho durante los últimos años y como se estipula en las normas reguladoras y bases de competición de los torneos de la federación de fútbol femenino. De esta forma, los partidos serán: Barcelona - Real Madrid y Atlético - Levante. El equipo azulgrana como campeón de liga, el Real Madrid y el Atlético de Madrid como finalistas de la Copa de la Reina; y el Levante, a pesar de quedar tercero en la competición nacional ha conseguido entrar en el campeonato, dado que el segundo fue también el club blanco. De esta forma, el ganador de la Copa de la Reina se enfrenta al subcampeón liguero, en este caso el tercer clasificado; mientras que el campeón de la Liga F, se enfrenta al subcampeón de la Copa de la Reina.

Te puede interesar: Alberto Toril, en el ojo del huracán para la afición, pero respaldado por la directiva del Real Madrid

Lo que está claro es que se avecina un nuevo clásico. Hasta ahora, han sido 14 las ocasiones en las que ambos equipos se han visto las caras y en todas ellas las azulgranas se han llegado la victoria a casa. Es decir, el balance entre ambos equipos es de 14-0 y la diferencia de nivel aún es palpable. La última vez que se enfrentaron fue en liga y las azulgranas hicieron toda una exhibición de su poderío, imponiéndose en el marcador con un 5-0.

En cuanto a las sedes en las que se disputarán los encuentros, hasta el momento no se conoce ningún detalle. Hasta ahora, la RFEF todavía no ha comunicado nada de forma oficial ni ha dado una pista de los estadios elegidos para llevar a cabo el torneo. El problema es que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha estado centrada en la UEFA Women’s Nations League. En concreto, en definir cuáles serán las sedes de la semifinal y la final o la disputa del tercer y cuarto puesto.

Te puede interesar: Los problemas de la Liga Femenina de fútbol: desigualdad entre equipos, transporte a los partidos y algunos estadios de césped artificial

Y es que, por primera vez en la historia, España puede conquistar este título que le otorgaría un billete directo a los Juegos Olímpicos de París 2024. Tras pasar de la fase de grupo, el equipo de Montse Tomé se enfrentará en semifinales a Países Bajos el día 23 de febrero en el Estadio Nuevo Mirandilla de Cádiz. Tras ello se llevará a cabo la gran final o el tercer y cuarto puesto, en función del resultado que obtenga España; cuyo encuentro se llevará a cabo en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, el día 28 de febrero.

Lo que está claro es que el torneo de la Supercopa de España ha sido desde hace tiempo una competición vilipendiada, en la que los organismos, en especial la RFEF no han mostrado el mayor interés en el desarrollo del torneo. Prueba de ello, es lo que ocurrió, sin ir más lejos, durante la temporada pasada, donde una oleada de criticas se cernió sobre la Federación.

Entrega de medallas al Barcelona y Real Sociedad en la Supercopa de España 2023

El curso pasado la final de la Supercopa de España se disputó entre el Barcelona y la Real Sociedad en el Estadio Romano José Fouto, en Mérida. El problema fue lo que ocurrió tras el partido. Los premios individuales se colocaron en una mesa sobre el césped y fueron las propias futbolistas, tanto campeonas como subcampeonas, quienes tuvieron que coger la medalla. Nadie de la Federación, ni Luis Rubiales (entonces presidente de la RFEF) ni ningún otro cargo, acudió al encuentro para ponerle la medalla al cuello.

Un hecho que no tardó en extenderse por redes sociales provocando una oleada de críticas contra la RFEF, ya no por que la ceremonia se llevara de una forma u otro, sino porque directamente no existió ceremonia de entrega de premio, algo habitual en todas las finales de un torneo o competición.